ADDA Simfònica llega al Suntory Hall de Tokio durante su gira por Japón

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA Simfònica y su director titular, Josep Vicent, han actuado en el Suntory Hall de Tokio, una de las salas "más prestigiosas del mundo", donde este viernes realizan una segunda y última actuación.

Estas dos citas son los "dos grandes hitos" de su gira por Japón, una de las "más ambiciosas" que ha realizado una orquesta española en el país asiático y su debut en Asia, según ha indicado la promotora de la gira en un comunicado.

El recorrido, que comenzó el día 29 de octubre en Fukuoka con 1.800 espectadores y entradas agotadas, ha llegado a Tokio tras haber visitado Yamaguchi, Kawasaki y Tsu-shi Mie y concluirá este sábado en el Symphony Hall de Osaka.

Los artistas están acompañados por el pianista español Martín García García y la guitarrista japonesa Kaori Muraji y los programas incluyen obras de Maurice Ravel, Georges Bizet o Manuel de Falla.

La orquesta, nominada a los Grammy y Latin Grammy y fundada y dirigida por Josep Vicent, destaca por su "versatilidad" y "capacidad de innovación", según los promotores de la gira.

Con una "intensa" actividad y colaboración con artistas "de renombre", ha sido premiada por la Academia de la Música de España y ha realizado grabaciones para Warner Classics y otros sellos, con la consecución del Melómano de Oro en cuatro ocasiones.

TRAYECTORIA

Vicent es director titular de ADDA Simfònica y de Argovia Philharmonic en Suiza y desde 2015 es director musical de La Fura dels Baus y embajador de Cultura de Paz.

Nominado a los Grammy y Latin Grammy, desarrolla una "destacada" carrera internacional con formaciones como London Symphony, Mariinsky Theatre Orchestra, Orchestre National de France, Royal Philharmonic, Paris Chamber Orchestra o Sinfónica de Milán, así como en escenarios "de referencia mundial" como el Teatro Real de Madrid o el Teatro Colón de Buenos Aires. Además, es reconocido por su "estilo innovador" y cuenta con una "extensa" y premiada discografía en Deutsche Grammophon, Warner, Aria Classics.