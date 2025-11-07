ADDA Simfònica llega al Suntory Hall de Tokio durante su gira por Japón

ADDA Simfònica llega al Suntory Hall de Tokio durante su gira por Japón
ADDA Simfònica llega al Suntory Hall de Tokio durante su gira por Japón - ADDA SIMFÒNICA ALICANTE
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 14:47

   ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA Simfònica y su director titular, Josep Vicent, han actuado en el Suntory Hall de Tokio, una de las salas "más prestigiosas del mundo", donde este viernes realizan una segunda y última actuación.

   Estas dos citas son los "dos grandes hitos" de su gira por Japón, una de las "más ambiciosas" que ha realizado una orquesta española en el país asiático y su debut en Asia, según ha indicado la promotora de la gira en un comunicado.

   El recorrido, que comenzó el día 29 de octubre en Fukuoka con 1.800 espectadores y entradas agotadas, ha llegado a Tokio tras haber visitado Yamaguchi, Kawasaki y Tsu-shi Mie y concluirá este sábado en el Symphony Hall de Osaka.

   Los artistas están acompañados por el pianista español Martín García García y la guitarrista japonesa Kaori Muraji y los programas incluyen obras de Maurice Ravel, Georges Bizet o Manuel de Falla.

   La orquesta, nominada a los Grammy y Latin Grammy y fundada y dirigida por Josep Vicent, destaca por su "versatilidad" y "capacidad de innovación", según los promotores de la gira.

   Con una "intensa" actividad y colaboración con artistas "de renombre", ha sido premiada por la Academia de la Música de España y ha realizado grabaciones para Warner Classics y otros sellos, con la consecución del Melómano de Oro en cuatro ocasiones.

TRAYECTORIA

   Vicent es director titular de ADDA Simfònica y de Argovia Philharmonic en Suiza y desde 2015 es director musical de La Fura dels Baus y embajador de Cultura de Paz.

   Nominado a los Grammy y Latin Grammy, desarrolla una "destacada" carrera internacional con formaciones como London Symphony, Mariinsky Theatre Orchestra, Orchestre National de France, Royal Philharmonic, Paris Chamber Orchestra o Sinfónica de Milán, así como en escenarios "de referencia mundial" como el Teatro Real de Madrid o el Teatro Colón de Buenos Aires. Además, es reconocido por su "estilo innovador" y cuenta con una "extensa" y premiada discografía en Deutsche Grammophon, Warner, Aria Classics.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado