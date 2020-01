Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent plantan cara al cambio climático en el Olympia con 'Los Hijos'

Publicado 16/01/2020 14:01:38 CET

Los actores Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent aterrizan este jueves en el teatro Olympia de València para plantar cara al cambio climático con la obra 'Los Hijos', dirigida por David Serrano. La edad, el alargamiento de la vida o el espacio que se deja a los hijos son otros asuntos que aborda este "jugoso" espectáculo.

Los actores, que han presentado la obra en rueda de prensa, se han mostrado "orgullosos" de poder trabajar en algo con lo que pretenden "mover conciencias, hacer pensar, que el espectador se pueda llegar a sentir algo incómodo. Porque esto es el arte", ha afirmado Ozores.

"Veremos algo muy jugoso que nos atañe a todos. Trata temas muy profundos a través de un texto hermoso", ha afirmado la actriz, quien ha indicado que en todo momento se busca la complicidad del espectador.

Y ha añadido: "Mi compromiso con el cambio climático es hacer esta función, que nos está removiendo a todos. Hay que contar desde aquí nuestra preocupación y ser transmisores de lo que está pasando", ha subrayado.

En concreto, la obra, escrita por Lucy Kirkwood, trata las consecuencias de una catástrofe nuclear y ahonda en la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras. Se desarrolla en una pequeña cabaña de la costa este.

Susi Sánchez ha afirmado que se trata de un espectáculo con un mensaje "realista", no "alarmista". "El cambio climático --ha añadido-- no es un tema que la gente tenga muy en cuenta y es imparable. Las únicas soluciones que se pueden tomar son para frenar, no para impedir", ha lamentado.

Así, lo que persiguen con esta actuación es "dar avisos al espectador de que esto está pasando", y Ozores ha puntualizado: "No deja una impronta alarmista. Habla de la capacidad del ser humano de héroe", ha subrayado.

Sánchez ha explicado que el problema se plantea desde un punto de vista femenino y Ozores ha añadido que se crea un conflicto verdadero entre dos mujeres "sin juzgar" y "sin pensar que moralmente una cosa es mejor que la otra". "Es una obra que es vida y en los momentos dramáticos también existe el humor", ha apostillado.

La obra tiene un planteamiento universal y para todos los públicos. "El teatro está evolucionando favorablemente y en textos más modernos hay mezcla, en las funciones te puedes reír y llorar al mismo tiempo. No se puede encasillar en comedia, tragedia o drama. El teatro debe entretener siempre y hacer que el espectador esté vivo", ha dicho.

Los actores han incidido en que la población debe preocuparse por el cambio climático y ha puesto como ejemplo a la joven Greta Thunberg. Su labor, ha apuntado Ozores, es "necesaria", "de levantar conciencia en este espacio. No es solo una cuestión de Greta, pero es la punta del iceberg de cómo se está haciendo", ha aseverado.

PASADO Y FUTURO

La obra tiene como protagonistas a Hazel y Robin, casados desde hace muchos años y jubilados recientemente, quienes viven a las afueras de un pequeño pueblo en una casa de campo situada justo al borde del límite nuclear de la central en la que trabajaron como físicos.

En el lugar en el que habitan a veces no hay luz corriente ni agua potable y la población de la zona no deja de disminuir. Es un pueblo sin futuro, pero allí sigue su pasado.

Inesperadamente, un día aparece en su casa Rose, la amiga del matrimonio y una de las físicas que trabajaban con Hazel y Robin en la central nuclear. Su imprevista llegada, tras tres décadas de ausencia, trastoca recuerdos, sentimientos y el porvenir de estos tres amigos. Y a la vez, el futuro de toda una generación que aún desconoce el destino al que se enfrentarán.