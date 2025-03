AECC llama a participar en el programa de cribado de cáncer de colon como "una misión preventiva y no solo curativa"

La entidad alerta de que 770.463 valencianos, el 51% en edad de riesgo, no ha participado en la prueba

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La incidencia del cáncer de colon en la Comunitat Valenciana es de aproximadamente 4.460 casos detectados cada año, de los que 2.200 son en la provincia de Valencia. De estos, el mayor índice de incidencia está entre los 50 y los 69 años, edades en las que aparecen los pólipos y los adenomas, precursores de la enfermedad. Por ello, es "una misión preventiva y no solo curativa" participar en el programa de cribado de cáncer de colon y "convencer a la gente de que el test es muy sencillo, que no cuesta dinero, que es eficaz y que con ello se logra una detección precoz".

Así lo ha manifestado el vicepresidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Valencia y presidente del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Antonio Llombart, este lunes, en atención a medios, con motivo del Día Mundial para la prevención del Cáncer de Colon.

Llombart ha señalado que "hace falta prevención, divulgación y sobretodo que la gente pierda el miedo" porque hay "un porcentaje terrible" de la población de la Comunitat, que asciende a 770.463 personas en el rango de edad de riesgo, que no participan en el cribado.

El cribado consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba "no invasiva e indolora", que se puede hacer en casa y determina la presencia de lesiones sangrantes que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso malignas. "El 51 por ciento de los valencianos que gratuitamente podrían hacerse esa prueba y evitar tener un cáncer, no lo hacen", ha lamentado.

En concreto, en la Comunitat Valenciana el sistema para participar en los cribados es mediante la recepción de una carta de la Conselleria de Sanidad, que invita a la persona a formar parte del programa. Si la persona decide realizar esta prueba, ha de enviar una tarjeta por correo postal con su conformidad y, posteriormente, recibirá el kit para hacer el TSOH en su casa.

A continuación, el paciente ha de depositar la muestra en su centro de atención primaria, en un buzón habilitado para ello. "Eso es lo único que tiene que hacer, sin ni siquiera hacer cola, es simplemente llegar allí y dejarla en la casilla. Y a partir de ese momento, a cabo de unos días, le contestan. Sencillo, barato y cómodo", ha explicado.

En aquellos casos en los que la prueba da positivo, es neceario realizar una colonoscopia posterior para descubrir el origen de la sangre, ya que no en todos los casos está asociado a un tumor maligno. El doctor y vicepresidente de AECC en Valencia ha subrayado que "participar en el programa de cribado de cáncer de colon permite diagnosticarlo en fases precoces y utilizar tratamientos más eficaces y menos agresivos".

'JUEGA TU PAPEL' EN LA PREVENCIÓN

Para Llombart, hay que "romper una barrera", que es "una mezcla de desidia, de miedo y de vergüenza" para lograr una mayor participación en el cribado. Por ello, AECC ha lanzado la campaña 'Juega tu papel en la prevención del cáncer de colon', que estará presente con el mensaje: "Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un test de sangre oculta en heces, porque nueve de cada diez personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo".

Actualmente, el cáncer de colon o colorrectal, que afecta a todo el intestino grueso, "es el tipo de enfermedad oncológica con mayor incidencia que existe en estos momentos en Europa y en España, tanto en el hombre como en la mujer, seguido del cáncer de mama, el de próstata y el de pulmón", ha alertado. "La sanidad está preparada y es lo suficientemente ágil y eficaz para conseguir una curación en el 90% de los casos que se encuentren en la fase uno", ha agregado.

Además, ha incidido en que el cáncer de colon tiene "la ventaja de que avisa en el tiempo". "Desde que se inicia hasta que adquiere un carácter clínico de manifestaciones pueden pasar 10 años perfectamente. Y forma unos pólipos, que los llamamos nosotros adenomas, y clínicamente hay distintos tipos de adenomas, unos de mayor, otros de menor riesgo. En la mayoría de los casos, sobre todas esas edades, lo que se detecta son los pólipos, son los adenomas. Y el endoscopista puede quitarlo y con ello se acabó la historia", ha precisado.

"CUANTO ANTES, MEJOR"

Dentro del contexto global de los 30.000 cánceres que se detectan cada año en toda la Comunitat, la incidencia no solo cubre desde los 50 a los 69 años, sino que se extiende hasta los 80 y más. Por debajo de la franja de edades de riesgo también aparecen algunos casos, como es el de Paco, quien, en declaraciones a los medios, ha animado "a todo el mundo" a participar en el cribado: "La molestia es mínima. Que lo hagan, porque si no lo tienes, no tiene ningún tipo de incidencia y es un momento. Y en el caso de que te lo tengan que detectar, cuanto antes, porque el resultado es muchísimo mejor".

A Paco le detectaron el cáncer con 49 años, algo que ha subrayado que "en un principio, es un poquito excepcional", y ahora que tiene 50 recalca que "hubiera preferido" poder descubrirlo a través de un cribado: "No hubiera tenido nada que ver con el tratamiento. Insisto, tengo un compañero que, con el cribado, en dos meses estaba trabajando. Evitó la radio y la quimio. Pero es que he conocido mucha gente durante estos meses que, dependiendo del estadio en el que se lo hayan detectado, es muy importante para la posterior intervención".

El paciente oncológico ha superado el cáncer y ha salido "limpio" de la primera prueba de TAC y analítica tras sesiones de radio, quimio y una operación a la que se sometió en septiembre. "Es muy rápido todo. Es decir, el procedimiento de la sanidad, una vez detectan lo que es, es muy rápido. Es una operación bastante agresiva pero he salido limpio y ahora estoy en esos procesos en los que cada tres meses me entra el miedo porque tengo que volver a hacerme la prueba", ha expresado.

De este modo, Paco ha destacado que el proceso de recibir la noticia y afrontar el tratamiento es "una montaña rusa emocional" y es psicológicamente "muy duro". "Yo me consideraba que era bastante fuerte, física y emocionalmente, y me ha venido muy bien, precisamente, la psicóloga de oncología que tenemos en el Clínico", ha agradecido.

"Para mí ha sido muy interesante el poder tener este servicio, sin preguntarlo, directamente dentro del protocolo. La oncóloga me lo ofreció. No tenía que estar pensando si era una cosa que me interesaría. De hecho no solo te la ofrecen para ti, sino también para la familia, la pareja o los hijos, en el caso de que necesiten ese tipo de atención", ha concluido.