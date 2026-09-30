Aemet advierte de lluvias torrenciales desde la tarde de este jueves en Valencia, Castellón y norte de Alicante

Archivo - Imagen de recurso de lluvia - REMITIDA AYUNTAMIENTO L'ALFÀS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Aemet advierte de la llegada de una nueva situación muy adversa de lluvias y tormentas desde la tarde de este jueves y hasta el viernes a mediodía que pueden ser muy fuertes o torrenciales, con más probabilidad en los litorales y prelitorales de Valencia, Castellón y norte de Alicante, que pueden dejar hasta 50 l/m2 en una hora.

Así, la provincia de Castellón, Valencia y el litoral norte de Alicante están en aviso naranja por lluvias desde las 14 horas de este jueves. En concreto, se prevé un acumulado en 12 horas que puede llegar en el litoral sur de Castellón y en el litoral de Valencia a los 160 l/m2; en el interior de Castellón y el interior de Valencia a los 120 l/m2 y en el litoral norte de Castellón a los 100 l/m2.

Por su parte, este jueves el interior sur de Castellón está en aviso amarillo por lluvias que pueden dejar un acumulado de 80 l/m2 en 12 horas. Además, se ha activado el aviso amarillo en la Comunitat Valenciana, salvo el interior y el litoral sur de Alicante, este jueves por tormentas que irán acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso naranja permanecerá activo hasta las 12.00 horas del viernes para la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante.