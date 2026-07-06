Aemet avisa de que las condiciones meteorológicas en Soneja empeorarán con el avance de la mañana

Vista del incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026, en Soneja, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Javier Escriche - Europa Press

CASTELLÓ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegación territorial de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha avisado este lunes de que las condiciones meteorológicas en el incendio de Soneja (Castellón) van a ir empeorando a medida que avance la mañana, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, calor y baja humedad, despues de que las nocturnas hayan sido "relativamente tranquilas".

Durante la noche ha soplado una brisa débil de valle y de montaña del noroeste encajonada en el valle del Palancia. La temperatura a primera hora era de 20-21 grados, con humedad entre 30 y 50 por ciento, ha informado Aemet en su red social X.

Sin embargo, hacia el mediodía, el viento, que ha sido flojo de oeste y noroeste las últimas horas, "va a girar a brisa del sureste, remontando el valle del Palancia, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora". A las 14.00 horas, además de la brisa del sureste con esas rachas, la temperatura en el lugar del incendio superará los 35 grados y la humedad será muy baja, inferior al 20%.