El aeropuerto de Alicante reabre la pista de vuelo por la noche tras finalizar obras de mantenimiento

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández reabre la pista de vuelo en el horario nocturno - AENA

ALICANTE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández reabre esta noche la pista de vuelo tras llevar a cabo un cierre nocturno programado desde el pasado 2 de marzo con el objetivo de ejecutar unas obras de mejora y mantenimiento.

La recuperación de la operativa nocturna se lleva a cabo con el inicio de la temporada de verano aeronáutica, tras concluir los trabajos según lo programado, informa Aena.

Por un lado, ha finalizado la regeneración del pavimento existente en la calle de rodaje paralela a la pista con el fin de mejorar la capa de rodadura, con una inversión asociada de 1.419.135 euros.

Entre otras actuaciones, esto ha supuesto el desmontaje y retirada de cableado de balizamiento, el fresado de las capas de rodadura e intermedia, la pavimentación de estas mismas capas, la ejecución de nuevas rozas de balizamiento, la instalación de nuevo cableado y el repintado de la señalización horizontal.

Además, se ha ejecutado la obra de mejora del pavimento en la cabecera 10 de la pista que cuenta con una inversión de 482.470 euros. Para ello se ha retirado el paquete de pavimento afectado y se ha repuesto la capa de rodadura y parte de la intermedia. Una vez repuesto el pavimento se ha pintado la señalización horizontal necesaria para que la zona de actuación vuelva a su estado operativo.

La regeneración del pavimento de la calle de rodaje y de la pista es un mantenimiento habitual de la infraestructura y se enmarca en los procesos de mejora continua que se llevan a cabo en el recinto aeroportuario.

Por otra parte, se han llevado a cabo algunos trabajos asociados a la construcción de una nueva calle de rodaje que facilitará la fluidez de las aeronaves por la plataforma. En concreto, durante el cierre nocturno se ha trabajado en la instalación del banco de tubos por el que discurrirá el cableado para el sistema de balizamiento.

La nueva calle de rodaje cuenta con una inversión de 13.840.000 euros y continuará su ejecución planificada en distintas fases para minimizar el impacto sobre la operativa. El desarrollo de todas las obras se ha programado de manera pormenorizada y la planificación de los vuelos se ha ajustado para que las aerolíneas puedan adaptar su programación a las limitaciones a las que obligan estas mejoras.