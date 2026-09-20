El aeropuerto de Castellón abre la tercera convocatoria para sumar cuatro nuevas startup a la incubadora de la ESA

Aeropuerto de castellón abre la tercera convocatoria para sumar cuatro nuevas startups a la incubadora de la ESA - GVA

CASTELLÓ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Aeropuerto de Castellón ha lanzado la tercera convocatoria del 'ESA-BIC Valencia Region', la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA). El objetivo es incorporar al programa a otras cuatro startup, que se sumarán a las ocho que resultaron elegidas en la primera y segunda ediciones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha detallado que las empresas emergentes disponen de plazo desde el 21 de septiembre hasta el 18 de diciembre para la presentación de propuestas.

Según ha destacado, esta tercera convocatoria representa "una nueva oportunidad para ayudar a empresas emergentes en el desarrollo de proyectos innovadores vinculados al ámbito espacial y facilitar su transformación en iniciativas empresariales viables".

Como en anteriores ediciones, se establecen los siguientes requisitos para las startup que quieran optar: tener menos de cinco años de existencia en el momento de la solicitud; disponer de sede social y centro de trabajo en la Comunitat Valenciana antes de la firma del contrato de incubación; compromiso de ubicarse en las instalaciones del 'ESA-BIC Valencia Region', desarrollando su actividad esencialmente en el aeropuerto de Castellón y presentar un proyecto empresarial con conexión demostrable con el sector espacial o uso de tecnologías espaciales.

Toda la información sobre las bases de la convocatoria y el modo de presentación de propuestas se encuentra en la web: esabic.aeroportcastello.com.

El programa de incubación ofrece a cada empresa seleccionada 60.000 euros de financiación para el desarrollo de productos, prototipos, software o propiedad intelectual. Asimismo, pone a su disposición asesoramiento técnico especializado en ámbitos como el desarrollo de negocio, tecnología y aspectos legales, prestado por universidades, centros tecnológicos e instituciones colaboradoras.

Además, las startup acceden al ecosistema de la ESA, reciben apoyo empresarial y acompañamiento en la captación de financiación. El programa facilita también acceso a una amplia red de agentes industriales y tecnológicos para impulsar su crecimiento y el acceso a nuevos mercados.

El 'ESA-BIC Valencia Region' consta de al menos tres ediciones y va a permitir impulsar doce proyectos empresariales vinculados con el sector aeroespacial. En las dos primeras ediciones, las start-ups seleccionadas han sido: Arkadia Space, Nax Solutions, ODOS Technologies, Nerva Technologies, Collimate Space, Synaptyx, Valyra Aerospace y Umibots. En su conjunto, las ocho empresas prevén en 2026 facturar 8,5 millones de euros, captar 11,7 millones de inversión y aumentar un 50 por ciento el número de empleados.

El proyecto del ESA-BIC ha sido promovido por la Generalitat, a través de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), en colaboración con el consorcio espacial valenciano ValSpace y la Dirección General de Innovación y por la Agencia Espacial Española (AEE).

Aerocas ha iniciado la tramitación para renovar con la Agencia Espacial Europea el contrato del programa ESA BIC Valencia Region. Esto permitirá impulsar, al menos, otros 12 proyectos empresariales relacionados con el espacio.