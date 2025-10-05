El aeropuerto de Castellón cierra su mejor septiembre con 40.000 pasajeros y un crecimiento del 28%

CASTELLÓ, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en el mes de septiembre 39.546 pasajeros, que constituyen su registro más alto en este mes y que suponen un crecimiento del 28 % respecto a septiembre de 2024, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha destacaod al respecto que el resultado del pasado mes "va en la línea de la temporada estival, que es la mejor en la trayectoria del aeropuerto en número rutas y vuelos regulares, así como en cifras de pasajeros".

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, se contabilizan 261.239 pasajeros, que suponen un 15% más que en el mismo periodo de 2024. De esta forma, el aeropuerto se acerca al objetivo que se ha marcado para este año de superar por primera vez la barrera de los 300.000 pasajeros.

El aeropuerto ha operado en esta campaña estival 14 rutas regulares, de las que 11 se mantienen operativas a lo largo del mes de octubre: Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Bucarest, Madrid, Bilbao (hasta el 13 de octubre), Budapest, Cracovia y Cluj.

Como novedad para este mes, la ruta de Milán incorpora una tercera frecuencia semanal los miércoles, que se suma a las de viernes y domingo. Por otra parte, el aeropuerto de Castellón ha contabilizado en septiembre 1.289 movimientos de aeronaves, casi el doble que en el mismo mes de 2024 y en el acumulado anual suma 9.867.