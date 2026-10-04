El aeropuerto de Castellón crece un 16% en septiembre y supera los 295.000 pasajeros en el cómputo anual

Aeropuerto de Castellón - GVA

CASTELLÓ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha logrado en septiembre "su mejor resultado en este mes", con un total de 45.900 pasajeros y un crecimiento interanual del 15,8%. En el cómputo anual se contabilizan 295.484 pasajeros, que suponen un aumento del 13 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha destacado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha subrayado que las cifras de septiembre "confirman la evolución positiva y la consolidación del crecimiento del aeropuerto, que ha alcanzado el mejor registro de su historia en este mes".

Este resultado "ha sido posible gracias al buen comportamiento de las rutas regulares y también a la contribución de las operativas chárter, como la vinculada a la feria Cersaie de Bolonia", apunta.

Raquel París ha detallado que en la presente campaña estival se han logrado los tres mejores registros mensuales de la historia del aeropuerto, con 49.250 pasajeros en julio, 52.328 en agosto y 45.900 en septiembre.

Por otra parte, ha señalado que el acumulado anual, con 295.484 pasajeros y un crecimiento de 34.168 usuarios, "avala la estrategia de ampliación y diversificación de rutas y nos permite confirmar la previsión de que 2026 será el mejor año de la historia del aeropuerto en tráfico comercial".

Asimismo, ha añadido que estos resultados "refuerzan el papel del aeropuerto como infraestructura clave para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de la provincia de Castellón".

Durante la campaña estival, Aerocas ha operado el mayor número de rutas regulares de su trayectoria, con un total de 16. De éstas siguen operativas once durante el mes de octubre: Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bilbao y Madrid.

En septiembre, el aeropuerto ha contabilizado 11.887 movimientos de aeronaves, un 19% más que en el mismo mes del año anterior. El acumulado anual es de 11.887 operaciones.