El aeropuerto de Castellón incorpora seis nuevas rutas regulares entre mayo y julio para reforzar el turismo

El aeropuerto de Castellón refuerza la colaboración con el sector turístico por la incorporación de otras seis rutas regulares entre mayo y julio. - GVA

CASTELLÓ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha reforzado su colaboración con el sector turístico de la provincia a través de la incorporación de otras seis rutas regulares entre mayo y julio hasta alcanzar las 16 conexiones programadas este año.

La directora general de Aerocas, Raquel París, y representantes de las entidades Hosbec, Introducing Castellón y del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón han trazado estrategias conjuntas de promoción vinculadas a las rutas aéreas que opera el aeropuerto, ha informado la Generalitat en un comunicado.

París ha expuesto que, "pese a la actual incertidumbre internacional por la guerra de Irán", el aeropuerto ha logrado "el mejor primer trimestre de año de su trayectoria", con un crecimiento interanual del 16,5 por ciento en pasajeros, y ha cerrado con éxito la campaña de Semana Santa, con un elevado índice de ocupación de los vuelos.

Asimismo, ha explicado que el aeropuerto tiene operativas en la actualidad diez conexiones regulares (Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid), a las que van a sumar, de manera progresiva, otras seis.

El 30 de mayo se incorporan las rutas de Asturias y Bilbao (Volotea); el 1 de junio se inauguran las líneas de Bolonia y Mánchester (Ryanair); el 4 de junio vuelve la de Oporto (Ryanair); y en julio se suma la Palma de Mallorca (Air Nostrum).

En la reunión con los agentes turísticos se abordó la realización de sendas acciones promocionales en Mánchester y Bolonia encaminadas a reforzar el lanzamiento de las nuevas rutas y se plantearon otras iniciativas focalizadas en el mercado nacional.

En este sentido, la directora general de Aerocas ha hecho hincapié en la importancia de "trabajar de manera conjunta" en la promoción de Castellón en aquellos mercados con conexión aérea, ya que "son potenciales emisores de turistas a la provincia".

También ha señalado la relevancia de estar "alineados y coordinados a la hora de fijar los mercados en los que hay que incidir y de orientar la estrategia de captación de rutas".