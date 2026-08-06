El Aeropuerto de Castellón logra en julio "el mejor registro mensual de su trayectoria" con 49.250 pasajeros

El aeropuerto de Castellón logra en julio su mejor registro mensual con 49.250 pasajeros y un crecimiento interanual del 19 % - GVA

CASTELLÓ, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha logrado en julio "el mejor resultado mensual de su trayectoria", con un total de 49.250 pasajeros que representan un crecimiento interanual del 19%.

Al respecto, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha manifestado su "satisfacción" con la cifra alcanzada, "ya que supone un nuevo hito para el aeropuerto, que prosigue su dinámica de crecimiento y confirma las buenas expectativas para la presente campaña estival".

En el acumulado de enero a julio se han alcanzado 197.256 pasajeros, con un aumento del 11,6% respecto al año anterior, que suponen el mejor registro en este periodo.

En concreto, en los siete primeros meses del presente año, se contabilizan 20.477 pasajeros más que en el mismo periodo de 2025. Por ello, el aeropuerto mantiene su previsión de lograr en 2026 un nuevo récord anual, superando el resultado de 2025, en que hubo 318.309 pasajeros, detalla la administración autonómica en un comunicado.

El aeropuerto de Castellón opera este verano 16 líneas regulares, que conectan con los siguientes destinos: Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca.

El conjunto de las 16 rutas regulares supone un total de 36 frecuencias semanales, equivalentes a 72 vuelos con origen o destino Castellón. A lo largo de todo el año 2026 hay programados 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas. A los vuelos regulares hay que añadir otros, como los de la operativa chárter que conecta con Eslovaquia tiene lugar entre junio y septiembre.