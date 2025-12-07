El aeropuerto de Castellón logra su mejor registro en un noviembre y alcanza los 304.000 pasajeros anuales

Aeropuerto de Castellón - AEROPUERTO DE CASTELLÓN

El aeropuerto de Castellón ha conseguido su mejor registro en un mes de noviembre, con un total de 13.369 pasajeros. En el cómputo anual alcanza 304.493 usuarios, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha afirmado que las cifras "confirman el mejor año de la historia del aeropuerto en cuanto al tráfico comercial". En este sentido, ha destacado que, a falta de un mes para cerrar el año, ya se ha superado el objetivo anual de los 300.000 pasajeros, "por lo que cumpliremos con holgura las metas que nos habíamos marcado".

La cifra de pasajeros de noviembre mejora en un 10 por ciento la del mismo mes de 2024, mientras que el acumulado anual supera en un 16% el del mismo periodo del año anterior.

El aeropuerto de Castellón dispone en este 2025 de un total de 14 rutas, de las que cinco permanecen operativas en la presente temporada de invierno: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.

En 2026, la oferta de conexiones regulares se ampliará a 16, con la incorporación de las rutas de Manchester y Bolonia. Respecto a los movimientos de aeronaves, en noviembre se han contabilizado 857 y el acumulado del año es de 11.809. De esta forma, el aeropuerto también ha batido su récord anual de operaciones.