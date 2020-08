Aerte insiste en refuerzos exclusivos en primaria para residencias y plantea que hoteles acojan a casos leves

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La patronal Aerte ha insistido en la necesidad, para atajar nuevos brotes en las residencias de personas mayores, de efectuar PCR periódicas, en reservar un cupo específico de los refuerzos de Atención Primaria a la atención de los centros y ha planteado asimismo que los casos positivos no graves puedan derivarse a hoteles, como se ha aprobado para turistas, para mantener la comodidad y normalidad del resto de usuarios.

Asimismo, el presidente de Aerte, José María Toro, en declaraciones a Europa Press, ha criticado la tardanza de tres semanas en la publicación del nuevo protocolo de seguridad para las residencias ya que el actual, de 1 de junio, está "desfasado" y ha pedido que se prohíban las salidas en los centros ubicados en zonas de riesgo, pero se mantengan las visitas bajo un control estricto.

Toro ha explicado que en julio han mantenido tres reuniones con Sanidad para analizar "los puntos críticos" que se necesitaban reforzar en la atención sanitaria en residencias poniendo el foco en que el 85% de los fallecidos en la pandemia tenía más de 70 años.

Al respecto, ha coincidido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en que no se deben medicalizar las residencias, pero sí que ha reclamado, al igual que sucede con los fondos finalistas, que se reserve un cupo de los refuerzos de Atención Primaria para la atención exclusiva de las residencias como ya hacen comunidades como Cataluña. "Primaria se encuentra bastante saturada y nos preocupa que si hay un repunte de casos no pueda prestarse la atención adecuada. Conselleria entiende que se puede cubrir perfectamente esa situación. Se comprobará", ha aventurado.

No obstante, sí que ha aplaudido que en el protocolo del 3 de agosto se fije como novedad los criterios para trasladar a los residentes graves a los hospitales "ya que antes cada departamento decidía los criterios médicos". En el caso de positivos que no requieran hospitalización, ha destacado que conselleria se ha comprometido a trasladarlos fuera de la residencia para garantizar la calidad de vida del resto de usuarios y no tener que limitar los movimientos ni las actividades de grupo, como sucedió en la primera oleada.

En ese sentido, ha propuesto, que además de hospitales de campaña o centros sociosanitarios, una solución sería la contratación de hoteles, como ya se hace para turistas que deban guardar la cuarentena, lo que también sería un apoyo a este sector.

Asimismo, ha defendido la necesidad, en contra del criterio expresado por la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, de hacer pruebas PCR periódicas para "poder ir por delante" del virus en este grupo "tan vulnerable".

Toro ha recalcado que esta medida viene avalada porque el 67% de los positivos confirmados por PCR era asintomático, lo que implica que un caso cuando da síntomas "puede haber contagiado a siete compañeros". Además, ha descartado que suponga un "encarnizamiento" para los residentes, como alegó Oltra, porque aunque es una prueba molesta es "la única forma de adelantarse".

"Es verdad como dicen que solo da una foto fija, pero tenemos que eligir entre tener un vídeo de cada persona, una foto fija o vivir en la oscuridad", ha argumentado. Toro sí que ha agradecido las garantías de Sanidad de refuerzo de material cuando se necesiten.

Toro ha planteado que el coste económico de todas estas medidas se financie a cargo de los 449 millones de euros que corresponden a la Comunitat Valenciana de la parte sanitaria del Fondo No Retornable concedido por el Gobierno central.

Además, ha pedido que se conceda a las residencias una línea de ayudas, como en Castilla-La Mancha, para sufragar el gasto extraordinario que han tenido que aportar para hacer frente a los refuerzos de personal o material ya que "se trata de una cuestión de Salud Pública".

VISITAS PERMITIDAS

Por otro lado, ha exigido a Políticas Inclusivas que se publique ya el nuevo decreto porque "han pasado tres semanas y cada día cuenta, la situación empeora y necesitamos una administración ágil".

Al respecto, ha coincidido en la necesidad de prohibir las salidas en zonas con rebrotes porque se "pierde la trazabilidad" y no se sabe con quién ni las medidas de seguridad que han seguido los residentes.

Por contra, ha defendido mantener al máximo las visitas porque se sigue un protocolo de "máxima seguridad", con citas previa y un número determinado de visitas entre otras, para que mantenga el vínculo. En cualquier caso, ha insistido en que se publique ya el protocolo para dar respaldo legal a las residencias que opten por limitar esta movilidad, algo que de momento no tiene constancia de que ningún centro haya adoptado.

Con todo, ha destacado que las residencias han avanzado "muchísimo" en seguridad aunque "si se complica la cosa la respuesta tendrá que ser sanitaria y esperemos que la conselleria también esté a la altura", ha apuntado Toro, que ha destacado que pese a los 566 residentes fallecidos en la pandemia, la Comunitat fue "una de las comunidades, incluso respecto a otros países, con menor incidencia".