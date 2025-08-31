Agosto finaliza en la Comunitat con una media de 26 grados y un carácter muy cálido

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una sombrilla cerca de la playa de la Malva-rosa, en la ciudad de València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto finaliza este domingo con una temperatura media en la Comunitat Valenciana de 26 grados y un carácter muy cálido, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Asimismo, ha detallado que este ha sido el tercer agosto más cálido desde, al menos 1950, aunque con una media similar a la de 2022, 2023 y 2024.

"Con los datos de agosto, finaliza el verano climático 2025, que va a ser el más cálido en la Comunitat Valenciana desde, al menos 1950, superando al de 2022", apunta la Aemet en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

La entidad, que ha precisado que agosto de 2012 sigue siendo el más cálido en esta autonomía, ha comentado que aunque las temperaturas de los últimos días han estado próximas a la media normal, la ola de calor entre los días 3 y 18 de este mes determinó su carácter muy cálido.