Agredidos dos ancianos víctimas de un robo en su vivienda en Nules

CASTELLÓ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos ancianos, un matrimonio formado por dos personas de 79 y 76 años, fueron agredidos el pasado 10 de febrero en su propio domicilio por un individuo que presuntamente pretendía robarles, según ha informado la familia de las víctimas y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil de Castellón confirma el suceso e informa de que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos acaecidos el pasado 10 de febrero en Nules (Castellón) después de que las víctimas interpusieran una denuncia.

Sobre las 15.30 horas de aquel día, el individuo llamó a la puerta del domicilio de la pareja de ancianos y, "sin mediar palabra", agredió al marido a base de varios puñetazo. El hombre recibió entre cuatro y seis golpes en la cara, ojo, oreja y cabeza, al tiempo que pedía que le diese todo el dinero y el oro que tuviese, relata la familia.

El anciano, que se encontraba solo en casa en ese momento, cayó desvanecido, mientras el ladrón rebuscaba por la vivienda. Al no encontrar nada de su interés en un primer momento, el ladrón presuntamente arrastró al hombre hacia la parte interior de la vivienda, donde recibió más golpes preguntando por dinero y oro.

Minutos después llegó su mujer, quien encontró la puerta abierta y a su marido en el suelo. En este momento, el agresor y ladrón agredió de la misma forma a la mujer y, posteriormente, huyó tras sustraer algunas pertenencias, aseveran.