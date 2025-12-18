Agricultores de La Unió toman el centro de València con tractores contra los recortes que "vacían" y "ahogan" el campo

Imagen de uno de los tractores en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector agrario valenciano convocado por La Unió Llauradora i Ramadera ha tomado las calles de València este jueves para denunciar los recortes de la Política Agraria Común (PAC) que se ejecutarán a partir de 2027. Asimismo, han censurado que la Generalitat Valenciana haya recortado en 55 millones de euros el presupuesto destinado a políticas agrarias y la falta de apoyo por parte del Gobierno central.

En la marcha, en la que han participado 25 vehículos, según la organización agraria, ha partido a las 11 horas desde el Palau de la Generalitat donde los manifestantes se han concentrado con pancartas y globos naranjas con mensajes en los que se podía leer: 'Preus justos o camps buits'; 'Camp valencià viu, territori viu'; 'Mal govern = camp perdut' o 'Sense camp no hi ha futur'. Cuatro de los tractores han entrado a la Plaza Manises mientras que el resto se ha quedado en Conde Trénor.

La manifestación bajo el lema 'Comissió Europea, Govern d'Espanya i Generalitat ofeguen al camp valencià' ha continuado por la calle Serranos encabezada por varios tractores mientras los manifestantes coreaban cánticos como "Ací està el camp valencià"; "No nos pararan al camp valencià" o "Anem a resistir", y lanzaban billetes falsos de 50 euros con las caras de los líderes de estos gobiernos.

Una vez ya en la calle Conde de Trénor, los agricultores y ganaderos de La Unió se han reunido con el resto de tractoristas y han continuado su camino hacia la Delegación del Gobierno donde ha concluido la protesta tras leerse el manifiesto.

El secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, en declaraciones a los medios durante la manifestación, ha denunciado que la Comisión Europea, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana "ahogan el campo valenciano".

"Estamos hartos de que no hagan políticas agrarias", ha censurado Peris, al tiempo que ha asegurado que las políticas agrarias que se están llevando a cabo son "nefastas" algo que, a su juicio, se ve reflejado en los datos de "abandono del campo valenciano" y en "la falta del relevo generacional".

RECORTAR LOS FONDOS DE LA PAC

En este sentido, ha criticado que la Comisión Europea se esté planteando para 2027 recortar los fondos para la PAC en un 22 por ciento y ha aseverado que "no es solo un recurso para producir o para mantener explotación, es un recurso que también va destinado a poder mantener el territorio y tener una condicionalidad social en las zonas de interior y en riesgo de despoblamiento".

"No podemos permitir una Comisión Europea que habla mucho del cambio climático pero hace acuerdos comerciales en países de la otra punta del mundo, a cosas comerciales que perjudican los productos de proximidad", ha subrayado Peris.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno central que "no haya sido capaz de gestionar los 285 millones de euros que están aprobados por el sector de la olivar y de la viña" y que "no se plante en Bruselas para ejercer el veto de ese Marco Financiero Plurianual de la futura PAC".

En esta línea, el secretario general de la Unió le ha afeado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no haya acudido a Bruselas para "pedir aranceles del 15% para los cítricos valencianos, que tanto le perjudica la importación de fruta de Sudáfrica, y pedimos aranceles del 15% desde septiembre hasta noviembre".

Igualmente, ha denunciado que la Generalitat "en los últimos dos meses se ha cargado 55 millones de euros del presupuesto destinado a hacer políticas agrarias".

Y, ha manifestado: "26 millones de euros, que eso es muy grave, para recuperar la capacidad productiva de parcelas abandonadas por la dana; 27 millones de euros de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía, que es para proyectos en el entorno rural; un millón y medio de euros para promoción de cítricos y 350.000 euros que de ayudas al sector ganadero y cunícola".

"Por todo eso y muchas cosas más el sector valenciano está en pie. Vamos a seguir luchando porque estos gobiernos que tenemos no nos sirven y ahogan al campo valenciano", ha aseverado.

De este modo, en su manifiesto, La Unió ha reivindicado "un marco Financiero Plurianual y una PAC 2028-2034 justa y adecuada a la realidad productiva" además de "la retirada de cargas administrativas y obligaciones digitales que "dificultan" el trabajo diario como es por ejemplo el Registro Digital de Tratamientos Fitosanitarios.

Así como implementar acciones que permitan "frenar el impacto de las importaciones de terceros países sobre los precios, la renta agraria y las plagas y enfermedades vegetales o la reversión de los recientes recortes presupuestarios de fondos agrarios de la Generalitat (más de 54 millones de euros en el último mes) que afectan a explotaciones, zonas vulnerables y sectores en crisis".