Agricultura destina 1,2 millones para los consejos reguladores y órganos de gestión de figuras de calidad diferenciada

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca destina, para este ejercicio 2026, un total de 1.190.000 euros en ayudas para los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV.

El objeto de estas ayudas, financiadas al 100% por la Generalitat, y cuya convocatoria se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, consiste en "fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, apoyando a los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada y asociaciones gestoras con autorización de uso de marca de Calidad CV", ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Así, estas ayudas apoyan las actividades iniciales para la constitución de nuevos consejos reguladores u órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, como, por ejemplo, los costes de alquiler de los locales, del personal administrativo, de asesoría legal y de material informático, entre otros.

También contribuyen a sufragar los costes de las medidas de control obligatorias soportados por los consejos reguladores valencianos y demás entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV, en relación con los regímenes de calidad. Tal sería el caso de los estudios de mercado, concepción y creación de productos, así como la preparación de solicitudes para el reconocimiento de los regímenes de calidad.

Además, financian los costes de las actividades de promoción e información soportados por los citados consejos y entidades. En este apartado, entraría la organización y participación en concursos, ferias comerciales o exposiciones, edición de publicaciones destinadas al aumento de la sensibilización de los productos agrícolas entre el público en general y campañas de promoción dirigidas al consumidor.

En la Comunitat Valenciana, además de los consejos reguladores y el Comité de Agricultura Ecológica, existen otras entidades que gestionan, con la autorización de la Conselleria de Agricultura, el uso de la marca de calidad CV, que garantiza la calidad singular de los productos agrarios y agroalimentarios que la acreditan.

La convocatoria prevé la posibilidad de ampliar hasta el 100% el importe correspondiente a la línea presupuestaria de 2026, así como de incrementar dicha cuantía conforme a la normativa vigente, sin necesidad de lanzar una nueva convocatoria ni abrir un nuevo plazo de solicitudes. Este aumento podrá alcanzar un máximo de dos millones de euros, reforzando así el apoyo económico destinado a estas ayudas. El plazo de solicitud de esta ayuda finalizará el próximo día 4 de febrero de 2026.

AYUDAS PARA LA INFORMACIÓN Y LA PROMOCIÓN

Por otra parte, la Conselleria de Agricultura ha convocado, también, ayudas para información y promoción de productos agroalimentarios de calidad en 2026, con un presupuesto de 680.000 euros, dirigidas a denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y producción ecológica, para difundir su origen, calidad, métodos de producción y respeto al medio ambiente.

El objeto de estas subvenciones es "favorecer que la ciudadanía conozca los regímenes de calidad agroalimentaria y consuma los productos amparados por ellos, a través de actividades de información y promoción". Estas actividades tienen como finalidad dar a conocer las características de estos productos, especialmente el origen, la calidad, los métodos de producción específicos, y las normas de producción y/o el respeto del medio ambiente vinculados al régimen de calidad agroalimentaria.

Entre los regímenes de calidad agroalimentaria subvencionables, se encuentran las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (Caecv) o los productos que gozan del uso de la Marca de Calidad 'CV'.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOGV.