Agricultura pide al Ministerio que admita el nombre 'Cava de Requena'

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana ha solicitado al Ministerio que permita utilizar la denominación 'Cava de Requena'.

Lo ha hecho mediante la presentación ante la Dirección General de Industria Alimentaria de una solicitud de revocación de resolución. Cabe recordar que ese departamento del Ministerio decidió el pasado mes de junio rechazar la modificación del pliego de condiciones sobre el establecimiento de Unidades Geográficas Menores para poder incluir dicho nombre.

Esgrimía la administración central, entre otras cuestiones, que "(...) la pretendida inclusión del término 'Requena' sí sería susceptible de causar riesgo de confusión ante el consumidor medio distorsionando así el mercado de los vinos espumosos, ya que sobre una misma botella de la DOP 'Cava' figuraría adicionalmente un nombre ligado a otra DOP ('Utiel-Requena'), que también ampara vinos espumosos elaborados con el método tradicional".

Tanto la Generalitat Valenciana como la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena anunciaron que recurrirían la resolución del Ministerio. Ahora, según ha podido saber Europa Press, la Conselleria reclama que se pueda usar el nombre de 'Requena' alegando que no puede darse esa confusión, ya que hay suficiente diferencia entre ambas denominaciones.

La administración autonómica recuerda que ese nombre viene siendo utilizado y tiene tradición por parte de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y teme que, dado que el municipio e Requena no dispone de Unidad Geográfica Menor, pueda trasladarse a los consumidores la idea errónea de que el cava elaborado en este punto no cumple los requisitos para ser considerado como una zona de producción.

Asimismo, desde la Conselleria contraponen otras posibles denominaciones ya rechazadas --como la de 'Altos de Levante'--, que es poco representativa, con la de 'Requena', que se refiere a un lugar concreto y no da lugar a error geográfico.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Emilio Expósito Hernández, ya realizó en su día una valoración "negativa" de la decisión del Ministerio y avanzó que el colectivo estaba dispuesto a llegar "hasta las últimas consecuencias". "Nos sentimos realmente discriminados", dijo este portavoz a Europa Press, al tiempo que expresaba su confianza en que "al final el sentido común imperará".

"40 AÑOS HACIENDO CAVA"

Este colectivo recuerda que lleva "40 años haciendo cava en el municipio", algo que se les "prohibió" y que tras, llevarlo al Tribunal Supremo y conseguir "la razón", siguieron haciendo y se incluyó a Requena en la denominación Cava.

"Desde entonces se ha usado el nombre de Requena en etiquetas e, incluso, el Consejo Regulador ha autorizado marcas y no ha habido ningún problema, por lo que no entendemos por qué no deberíamos mantener la subzona Cava de Requena".

Además, los elaboradores defienden que hay "otra razón de peso", ya que "cuando se inició la zonificación se hizo para que el consumidor sepa que está consumiendo cava y de qué área". "Si nosotros tenemos que 'inventarnos' un nombre que no se identifique con Requena, como poco estamos despistando a los consumidores, y nosotros, desde luego perdiendo nuestra identidad", aseveran.