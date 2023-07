Aguirre afirma que va a trabajar en Agricultura con el "corazón" y no como "un simple gestor": "Es un motor fundamental"

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Jose Luís Aguirre, ha asegurado que viene a trabajar con el "corazón" y no a ser un "simple" gestor: "Yo creo en la agricultura, en la pesca y en la ganadería como un motor fundamental de la economía de la Comunitat Valenciana".

"Asumo un reto importante, gestionar las políticas públicas del sector agrícola, ganadero y pesquero, unos sectores que efectivamente conozco porque les he dedicado mi vida profesional y también mi actividad profesional y política durante la anterior legislatura. Y por ello vengo a trabajar con el corazón, no pretendo ser un simple gestor, yo creo en la agricultura, en la ganadería y en la pesca como un motor fundamental de la economía de la comunidad Valenciana", ha manifestado.

En estos términos se ha expresado Jose Luís Aguirre, de Vox, durante el acto de traspaso de carteras en el que la consellera saliente de Agricultura y Medio Ambiente, Isaura Navarro, (Compromís) ha llevado a cabo el intercambio.

En este sentido, el nuevo responsable de Agricultura ha afirmado conocer los problemas a los que se enfrentan las personas que trabajan en el sector y ha prometido trabajar para "encontrar las mejores soluciones para el campo y para la pesca" y ha añadido: "Sus problemas también son mis problemas".

"Vengo a trabajar con todas mis fuerzas. Las fuerzas que me proporcionan mis modestos conocimientos técnicos y las fuerzas que imprime la ilusión. La ilusión por crear un futuro en nuestros sectores para potenciar sus fortalezas y superar todas sus debilidades", ha apuntado.

En cuanto a los problemas del sector, Aguirre ha citado la necesidad de abordar el reequilibrio de la cadena de valor; el desarrollo de la ley de estructuras agrarias; intensificar la lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y ganaderas o el impulso a la formación agraria y transferencia de tecnología para conseguir un sector productivo más profesionalizado, entre otras.

"TENEMOS UNAS DIRECTRICES DE EUROPA"

De igual forma, ha insistido en que la solución a los problemas del sector pasa por "ser conscientes de que tenemos unas directrices por parte de Europa" .

"Estoy convencido de que la solución es trabajar desde la Consellería, en coordinación con las diferentes administraciones regionales de toda España y con el Gobierno de la Nación, para conseguir hacer llevar las especiales características de la conformación, de la estructura, de la agricultura y los especiales condicionamientos de la pesca en España y en la Comunidad Valenciana a Europa, porque yo creo que de alguna manera no han terminado de entender cuál es nuestra estructura y cuáles son los problemas reales", ha destacado.

Asimismo, Jose Luís Aguirre ha anunciado que recorrerá "toda" la Comunitat para que "no que quede una sola inquietud por plantear, un problema sin ser escuchado o una solución sin ser tenida en cuenta".

NAVARRO: "NEGAR EL PROBLEMA ES HACERLO MÁS GRANDE"

Por su parte, la consellera saliente ha asegurado que le traspasa al nuevo conseller una cartera "llena de amor por la tierra, de amor por ese cielo al que no hay agricultor y agricultora que no mire cada día. Amor por el agua, tan necesaria. Amor por los mejores productos que da esta tierra que cultivamos con mucho esfuerzo".

No obstante, Navarro ha incidido en los retos que a los que se enfrenta la conselleria de Agricultura, "problemas coyunturales, problemas endémicos, de un día a día de mucho esfuerzo" y ha apuntado que el "mayor" reto al que se enfrenta el sector es el cambio climático.

"Negar el problema es hacerlo más grande. Aquí se trabaja en el día a día pero a largo plazo, como el campo, a largo plazo, y la demagogia o esconder debajo de la alfombra los problemas no son buenos aliados para dar respuestas. La víctima del cambio climático es la agricultura, y el realismo y el rigor a veces no gusta, pero como un buen cultivo bien arraigado a la tierra, funciona", ha indicado.

Por otro lado, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera, en representación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha elogiado a Aguirre y ha afirmado que era "el mejor" para desempeñar la cartera de Agricultura.

"Lleva cuatro años prácticamente con los zapatos llenos de barro porque ha hecho una intensa labor recorriéndose todas las regiones, teniendo contacto con todos los agricultores", ha apuntado.

"NO SE PUEDE NEGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO"

Preguntado por si está de acuerdo con las palabras de Isaura Navarro durante el traspaso de carteras sobre que no se puede negar el cambio climático, Aguirre ha indicado que "tiene toda la razón".

"No se puede negar el cambio climático y nadie lo puede negar. El clima ha cambiado siempre. Es un hecho, otro tema es las causas que puede tener el cambio climático" y qué se puede hacer, ha afirmado.

Asimismo, el nuevo responsable de Agricultura ha señalado que "todos somos conscientes de que el clima cambia, ha cambiado a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluso no de la humanidad, sino ya de la historia del mundo, de la Tierra" y ha considerado que es una "obligación proteger la naturaleza y ser conservacionistas".

"Creo que tenemos que poner nuestro granito de arena todos, apoyar las políticas medioambientales, sobre todo de reciclaje, de aprovechamiento, de hacer en la medida de lo posible una economía circular, de intentar que se desperdicie lo mínimo posible, ese objetivo quizá utópico del desperdicio cero, pero sí, tenemos que luchar un poco en esa línea. En eso estamos todos de acuerdo, todos queremos defender la naturaleza y todos somos conscientes de que el clima cambia", ha aseverado.

PRIORIZAR PRODUCTOS PROPIOS

Preguntado por las primeras líneas de trabajo, Aguirre ha hecho referencia a que se debe trabajar para que desde la Comunidad Europea se prioricen los productos propios.

"Creemos que es esencial, no se puede además exigir diferentes argumentos a los productos que se producen en la propia Europa, ser más exigentes con esos que los que vienen de fuera. No podemos poner el centro de atención en que Europa sea el sitio más verde del mundo, que no haya coches diesel o que no se puedan utilizar determinados productos y dejar que todo el entorno alrededor sí que puedan contaminar", ha considerado.