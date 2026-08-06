Agullent inicia la restauración integral del retablo mayor de la iglesia de Sant Bertomeu Apòstol

AGULLENT INICIA LA RESTAURACIÓ INTEGRAL DEL RETAULE MAJOR DE L'església DE SANT BERTOMEU APÒSTOL - AYUNTAMIENTO AGULLENT

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Agullent (Valencia) ha iniciado los trabajos de restauración e intervención integral del retablo mayor de la iglesia parroquial de Sant Bertomeu Apòstol, "una de las piezas más destacadas del patrimonio histórico y artístico del municipio".

El proyecto cuenta con una subvención de 150.000 euros concedida por la Generalitat dentro de las ayudas destinadas a financiar actuaciones para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización culturales, explica el consistorio en un comunicado.

El retablo mayor, ubicado al ábside del templo parroquial, es una obra barroca de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII de gran valor histórico y artístico que preside la capilla mayor de la iglesia de Sant Bertomeu Apòstol, un edificio catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL).

A lo largo de los siglos, el conjunto ha sufrido "un deterioro progresivo derivado del paso del tiempo, el uso litúrgico, la humedad e intervenciones anteriores poco adecuadas, hecho que hacía necesaria una restauración integral para garantizar la conservación", explica la corporación local.

Los estudios previos han detectado varias patologías que afectan la obra, entre las cuales destacan la acumulación de polvo que oscurece la policromía y los dorados, el ataque de insectos xilófagos sobre la madera, la posible presencia de hongos, así como fisuras, grietas y debilitamiento de los elementos estructurales.

También se han identificado alteraciones provocadas por el envejecimiento natural de los materiales y por actuaciones efectuadas en épocas anteriores.

La intervención se desarrollará siguiendo criterios científicos y de máximo respeto por los materiales originales, de acuerdo con la normativa vigente en materia de conservación del patrimonio.

Los trabajos serán ejecutados por personal especializado en conservación y restauración de bienes culturales y se estructuran en tres grandes fases: estudio, restauración y conservación.

En una primera fase se realizará la documentación completa del retablo, con un exhaustivo registro fotográfico, mapas de daños, análisis de materiales y diferentes catas para determinar los tratamientos más adecuados.

CONSOLIDACIÓN PREVENTIVA

Paralelamente, se llevarán a cabo las primeras actuaciones de consolidación preventiva para evitar la pérdida de elementos especialmente frágiles. Posteriormente, la fase de restauración comprenderá el tratamiento tanto del reverso como del anverso del retablo.

Entre las actuaciones previstas destacan la consolidación de la madera, la limpieza mecánica y química de los dorados y las policromías, el tratamiento contra los xilófagos, la recuperación de volúmenes perdidos, la reintegración cromática y la protección final de las superficies pictóricas. También se desmontará y restaurará el lienzo principal, así como se revisarán el resto de lienzos que forman parte del conjunto.

Finalmente, una vez concluida la restauración, se elaborará un plan de mantenimiento específico que establecerá las pautas de conservación preventiva, las revisiones periódicas y las actuaciones necesarias para garantizar la preservación del retablo a largo plazo y evitar nuevos procesos de degradación.

El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha destacado que "la restauración del retablo mayor es una actuación histórica para nuestro municipio, porque permite preservar uno de los bienes patrimoniales más valiosos que tenemos y garantizar su conservación para las generaciones futuras".

El primer edil ha puesto en valor "la colaboración entre el Ayuntamiento y la parroquia, que ha hecho posible impulsar este proyecto tan necesario para la conservación de nuestro patrimonio". Así mismo, ha señalado que desde el Ayuntamiento continuarán trabajando para "conservar los bienes culturales, porque forman parte del legado colectivo y constituyen un elemento fundamental de nuestra identidad y de nuestra riqueza cultural".