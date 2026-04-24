AJV ve "vergonzoso" que el Consell diga que reactiva la comisión del derecho civil: "Deshace algo prácticamente acabado"

Concentración Juristes Valencians - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Juristes Valencians (AJV) ha tachado de "vergonzoso" que el Consell anuncie que va a "reactivar" la comisión asesora de Derecho Civil Valenciano, cuando ya se constituyó en el año 2017 y ahora "está deshaciendo algo que está prácticamente acabado". Además, carga contra la "inacción" del Partido Popular y advierte al 'president', Juanfran Pérez Llorca, que "si no coge la iniciativa, quedará como el presidente que renunció a defender nuestros derechos civiles".

Así lo ha manifestado el presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una concentración este viernes, víspera del 25 d'Abril, ante Les Corts en la que ha denunciar "el riesgo de que fracase la iniciativa de carácter ciudadano para la recuperación del derecho civil valenciano debido a la inacción del Grupo Parlamentario Popular".

Esta misma mañana la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha avanzado que se va a "reactivar" la comisión asesora de derecho civil valenciano, en la que se analizarán "las distintas vías" para su recuperación.

Sin embargo, para José Ramón Chirivella, este anuncio de la titular de Justicia es "vergonzoso" porque, según ha recalcado, se ha propuesto "la creación de una comisión que ya está constituida". "Esa comisión ya se constituyó en el año 2017. En ese momento, justo unos meses después de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon las leyes de derecho civil, Les Corts crearon la Comisión de Codificación Civil Valenciana, donde 20 expertos determinaron que la manera más correcta de recuperar la competencia ya en ese momento era la reforma constitucional. De los 20 expertos, 19 se pronunciaron claramente por esta vía", ha insistido.

Este portavoz considera que el PPCV "con esa actitud está yendo en contra de sus actos previstos en el Estatuto de Autonomía de 2006, liderados por" el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. "Se están desdiciendo", ha subrayado.

En este punto, ha remarcado que las declaraciones de la consellera de Justicia "recuerdan a la mujer de Ulises --Penélope-- porque está deshaciendo algo que está prácticamente acabado". "Solamente falta la puntilla que por parte del Grupo Parlamentario Popular se designe esa comisión, se dé el placer a lo que sistemáticamente están pidiendo Compromís y el PSPV en Les Corts Valencianes", ha abundado.

Cabe destacar que el derecho civil valenciano se aplicó entre 2008 y 2016, pero el Tribunal Constitucional anuló varias leyes como la de régimen económico matrimonial parejas de hecho y relaciones familiares, al considerar que la Generalitat se extralimitó en sus competencias. Cuatro años después, en 2020, Les Corts aprobaron una propuesta de reforma de la Constitución para recuperar el derecho civil, sin que se haya avanzado en ella desde entonces.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió en octubre una carta al parlamento valenciano para que elija a los tres diputados que deben defender la reforma en la Cámara Baja.

"Se está pidiendo lo prometido, lo que nos quitó el Constitucional. Queremos tener derechos civiles, queremos ser como los vascos y los catalanes, como todos los que tienen derechos civiles", ha enfatizado, para insistir en que "es un ridículo institucional", ya que "nos están quitando derechos".

"ABSOLUTAMENTE INSOPORTABLE"

Del mismo modo, Chirivella ha comentado que es una situación "absolutamente insoportable". "Por honestidad política, creo que el PP y --el 'president' de la Generalitat y del PPCV Juanfran Pérez-- Llorca debe tener altura de miras porque si no pasará a la historia como el peor presidente de la Generalitat que ha habido en democracia; si no coge la iniciativa, quedará como el presidente que renunció a defender nuestros derechos civiles", ha apuntado.

Y ha agregado: "Cuando nuestros políticos llegan a Madrid --al Congreso de los Diputados-- se olvidan, pero ahora no es así: nuestros propios representantes nos están engañando en nuestra cara, en nuestro Palau --de la Generalitat-- y en Les Corts".

"UNA PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD"

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, en declaraciones a Europa Press, ha hecho hincapié en que es "muy importante" para la ciudadanía valenciana recuperar el derecho civil: "No estamos hablando exclusivamente de una cuestión jurídica, que ya por sí misma es importante, sino de recuperar una parte de nuestra identidad como pueblo que se ha sido arrebatada hace más de 300 años".

"Recuperar nuestra capacidad de regular el derecho civil valenciano significa recuperar el orgullo de ser valencianos, recuperar nuestra identidad y fortalecer nuestro autogobierno", ha manifestado. Por ello, ha dicho, desde UGT PV exigen al Consell y a Les Corts "que designen a los tres representantes" del Parlamento autonómico valenciano "que tengan que acudir al Gobierno de España para defender la reforma constitucional que tiene que posibilitar que los valencianos, por fin, seamos iguales al resto de territorios no castellanos que disponen de un derecho civil".

"DISCRIMINACIÓN"

Desde CCOO PV, su secretaria general, Ana García Alcolea, ha criticado que "a día de hoy no se han dado los pasos que se deben dar para avanzar en recuperar el derecho civil valenciano". "Por lo tanto, entendemos que o es algo que desconoce o simplemente algún tipo de malicia que desconocemos", ha resaltado en alusión al anuncio de Nuria Martínez.

Para García Alcolea, "es importante recuperar el derecho civil valenciano porque tenemos que dejar de estar discriminados y dejar de ser ciudadanos y ciudadanas de segunda" para así "poder ganar en autogobierno y en la extensión de nuestra democracia y, cómo no, poder desarrollar unas leyes que nos fueron derogadas para que esas relaciones entre el conjunto de la ciudadanía en nuestra comunidad autónoma se puedan dar con normalidad".

Dicho esto, ha insistido, "hubo un acuerdo global en Les Cortes Valencianes hace unos años por la defensa del derecho civil valenciano". "Por lo tanto, no entendemos ahora ni las declaraciones que se han hecho esta mañana por parte de la consellera --Nuria Martínez-- ni el porqué de esta parálisis en Les Cortes cuando el propio Partido Popular, que ahora está en el gobierno, cuando estaba la oposición, firmó una declaración conjunta con todos los partidos de Les Corts", ha zanjado.