Albal recupera la normalidad tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en algunas calles

Daños por las lluvias - AYUNTAMIENTO ALBAL

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Albal ha recuperado la normalidad tras el episodio de fuertes lluvias y viento registrado ayer, que dejó en el municipio precipitaciones de hasta 55,8 litros por metro cuadrado y ráfagas que alcanzaron los 74 kilómetros por hora.

La intensidad de la tromba de agua provocó acumulaciones e inundaciones puntuales en diferentes calles y avenidas del municipio, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La situación fue remitiendo a medida que disminuyó la lluvia, lo que permitió que la mayor parte de las vías recuperasen progresivamente la normalidad, aunque se mantuvieron algunas incidencias en puntos concretos.

El elevado volumen de agua recogido por la red de saneamiento también provocó el levantamiento puntual de algunas tapas de registro debido a la presión generada en los colectores. Los operarios de Aqualia revisaron los puntos afectados y comprobaron el estado de la red tras el episodio de lluvias, ha detallado el consistorio.

Uno de los lugares que concentró una mayor atención durante el temporal fue el barranco de la Rambleta, que linda con el término municipal de Catarroja. El cauce experimentó un importante incremento de su caudal durante las precipitaciones, aunque no llegó a desbordarse a su paso por la avenida Padre Carlos Ferris ni provocó desperfectos de consideración.

Precisamente, la avenida Padre Carlos Ferris fue también uno de los puntos afectados por las fuertes ráfagas de viento. El temporal provocó la caída de algunas ramas y de un árbol, además de otras incidencias menores en diferentes zonas del municipio. Durante todo el episodio, los servicios de emergencia permanecieron en alerta, realizaron un seguimiento permanente de la evolución de las precipitaciones y atendieron las diferentes incidencias ocasionadas por la lluvia y el viento.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, se desplazó durante el temporal hasta diferentes puntos del municipio para comprobar de primera mano la evolución de la situación y el alcance de las incidencias, así como para realizar una primera valoración de los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones y las ráfagas de viento.

Ferris quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la lógica preocupación generada por la situación de alerta. "Somos conscientes de la preocupación que cualquier episodio de lluvias intensas genera entre nuestros vecinos y vecinas. Desde el primer momento hemos estado pendientes de la evolución del temporal y de los puntos más sensibles del municipio. La situación se ha mantenido controlada y nuestros servicios de emergencia han estado preparados para actuar ante cualquier incidencia", señaló.

El alcalde también felicitó y agradeció el trabajo desarrollado por todos los servicios de emergencia durante y después de la tormenta, con una mención especial a la Policía Local de Albal.

Una vez remitieron los momentos de mayor intensidad, los servicios municipales continuaron trabajando en la retirada de ramas, la limpieza y la revisión de las zonas afectadas, así como en la comprobación del estado de los principales puntos susceptibles de sufrir acumulaciones de agua.

El Ayuntamiento de Albal mantuvo el seguimiento de la situación meteorológica y recordó a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones, evitar las zonas inundables y los cauces y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y los canales oficiales.