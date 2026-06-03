Albalat avisa a Vox que ninguna persona vulnerable se quedará "sin atención" porque no es "compatible" con la humanidad

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, comparece en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha advertido a Vox --tras exigir esta formación aplicar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas de esta área-- de que ninguna persona vulnerable en la Comunitat Valenciana "se va a quedar sin atención" porque, según ha argumentado, no es "compatible" con "la humanidad". "Y eso es lo que precisamente esperan los valencianos de nosotros y de este Consell", ha reivindicado.

Así lo ha señalado en su comparecencia este miércoles en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para detallar las cuentas de su departamento para este 2026, que ascienden a un global de 2.731 millones de euros, 144 millones más que el año anterior. "Son los presupuestos sociales más importantes de la Generalitat, con más inversión social que nunca", ha reivindicado.

Albalat ha fijado las prioridades de su departamento con los presupuestos de la Generalitat para 2026 en ampliar las plazas en centros de día y residencias de mayores, así como una apuesta por la protección a la infancia y por el refuerzo a la salud mental. Ha apostado por una atención "más humana", por colaborar con los ayuntamientos y entidades y ha defendido que el principal objetivo del Gobierno valenciano es "mejorar la vida de la gente" para que ninguna persona "se quede atrás".

Todo ello, ha resaltado, con el objetivo de "reforzar el Estado del bienestar, proteger a las familias y ampliar derechos". Dicho esto, ha reprochado al Gobierno de España "no cumpla" en materia de dependencia y ha sostenido que, si lo hiciera y aportada "lo que corresponde", el presupuesto superaría los 3.200 millones. "Tendría que aportar 750 millones anuales y en 2025 solo aportó 328, eso significa menos recursos y menos oportunidad", ha detallado.

En concreto, la partida destinada a dependencia lidera el presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, con una inversión superior a los 1.500 millones de euros para atender a 191.626 personas dependientes, una cifra que supone 42.000 beneficiarios más que en 2023. Albalat ha indicado que el objetivo es superar las 200.000. "Gobernar es estar al lado de quien más lo necesita", ha defendido.

DEPENDENCIA, INFANCIA Y RESIDENCIAS

También ha destacado el apoyo a las personas afectadas por ELA y enfermedades complejas y que la Comunitat ha sido la primera autonomía en resolver el nuevo grado 3+ de dependencia, con 83 resoluciones ya tramitadas. De su lado, los programas y actividades dirigidos a las personas mayores acumulan un crecimiento del 18,3 por ciento desde 2023 y las destinadas a familia, infancia y adolescencia superan los 112 millones de euros y crecen más de un 45% respecto al inicio de la legislatura.

Entre las medidas previstas destacan el incremento de las ayudas a la maternidad vulnerable, el refuerzo de las familias acogedoras, triplicar el concierto social destinado a infancia y adolescencia, así como la "consolidación" de la atención temprana, donde se ha logrado reducir "en un 88%" las listas de espera. Por su parte, el 'Pla Tornar' ha permitido hasta la fecha el retorno de 67 personas a la Comunitat Valenciana, "con un ahorro superior a los 2,8 millones de euros para las arcas públicas".

En materia de soledad no deseada, se refuerzan los programas de envejecimiento activo y se incrementan las ayudas destinadas a enfermedades neurodegenerativas. Y respecto a la discapacidad y salud mental, se continuarán ampliando plazas y recursos especializados mientras se impulsarán nuevas infraestructuras y programas de inclusión.

Por su parte, la red de recursos sociales se ampliará también con nuevas plazas residenciales, centros de día y servicios de proximidad, con la previsión de alcanzar durante 2026 las 345 residencias y superar las 37.000 plazas entre residencias y centros de día. En cuanto a colaboración con el ámbito local y el tejido asociativo, se incrementa hasta los 748 millones de euros del contrato programa y la acción concertada, lo que permite garantizar "estabilidad financiera y planificación".

Paralelamente, Servicios Sociales prevé destinar 288 millones destinados a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y 12 millones al Programa Básico de Alimentos y Bienes de Primera Necesidad, que llegará este año a cerca de 28.000 personas.

GRUPOS

Por parte de los grupos, Miriam Turiel (Vox) ha valorado que las cuentas presentadas por Albalat son "realistas" porque "no añaden ni hinchan partidas" y son unos números "reales, adecuados y razonables". Dicho esto, ha reclamado aplicar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, ha asegurado compartir "la indignación de los dependientes que ven que no les llega la que a otros sí" y ha apostado por apoyar a inmigrantes en países de origen. Mientras, Ángeles Criado le ha instado a no hacer "ideología con la lengua" y ha pedido eliminar los "privilegios de género" y poner a la familia "en el centro" para "salir de la crisis demográfica".

Sin embargo, Silvia Gómez (PSPV) ha reprochado a Albalat que desde del Consell protejan a las personas "con las rentas más altas" en vez de las vulnerables, le ha pedido "un poco de humildad" tras acusarle de ser la "ejecutora de la destrucción del Pla Convivint" y ha denunciado "recortes" en el IVASS. "No me creo nada", ha asegurado sobre las cifras aportadas por la consellera, a la que ha afeado su "trilerismo".

Nathalie Torres (Compromís) ha asegurado que estas cuentas son "tan improvisadas y tan estancadas" como la gestión de la consellera, que ha calificado de "errática y negligente", además de recoger "falsedades" y una "improvisación por un tubo" fruto del "chantaje permanente de Vox" al Consell del PP para que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pueda "mantenerse en el poder". "Sus 160 altos cargos cobran 12 millones mientras las trabajadoras de atención domiciliaria no llegan al salario mínimo", ha denunciado.

A FAVOR DE LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

En sus réplicas, la consellera Albalat se ha mostrado "de acuerdo" con Vox en la reagrupación familiar en países de origen y ha argumentado que "donde mejor están" los menores es precisamente "con sus familias". Y en cuanto a la prioridad nacional que exige esta formación, ha esgrimido que se trata de "una cuestión transversal de todas las consellerias" y ha abogado por gestionar las ayudas públicas "con responsabilidad".

"Las prestaciones tienen que tener en cuenta criterios objetivos de vinculación y de contribución, porque la sostenibilidad del sistema es imprescindible", ha defendido, y ha garantizado que ninguna persona vulnerable "se va a quedar sin una atención, porque pensamos que la humanidad y dejar sin atención no son compatibles".

También en respuesta a Vox, ha asegurado que desde su departamento no tienen en cuenta "nunca" la perspectiva de género: "Cuando miramos los problemas que tiene la infancia y cuando trabajamos con ellos, no tenemos en cuenta ni la perspectiva de género ni otras cosas. No miramos solo expedientes, sabemos que detrás hay personas y, en este caso, hay niños y niñas".

Y en contestación al PSPV y Compromís, Albalat ha replicado que durante los ocho años del Botànic no se construyó "ninguna residencia", ha asegurado que hay "muchos mayores que están en casa esperando tener una plaza pública" por "culpa de la gestión de su gobierno anterior" y ha señalado que la situación de la dependencia que se encontró el actual Consell al llegar al poder en 2023 era de estar "prácticamente en la UCI".