Albalat defiende la colaboración público-privada, "ordenar" la migración y exige al Estado la deuda de 4.000 millones

La nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha defendido este jueves la colaboración público-privada del sistema sociosanitario y "una ordenación" de la migración "desde el sentido común, el acuerdo y el consenso" y ha anunciado asimismo que solicitará una reunión con el Gobierno de España para exigir el 50% de la financiación de la Dependencia "como marca la ley y el pago de la deuda de casi 4.000 millones".

Así, lo ha señalado en su comparecencia en Les Corts para dar a conocer las líneas de su cartera en la que ha destacado que la ha asumido con "orgullo, ilusión y responsabilidad", ha agradecido el trabajo de su predecesora Susana Camarero y en la que ha recalcado que "cuando el Estado falla, el Consell responde".

Por contra, desde la oposición le han advertido de que al venir de la propia conselleria --donde hasta ahora era Secretaria Autonómica del Sistema Sociosanitario-- es "cómplice" de "la destrucción" de los Servicios Sociales y le han advertido de que Camarero "no es un ejemplo a seguir".

Albalat ha anunciado la puesta en marcha de un Observatorio de la Família, ha confirmado que en los próximos meses se aprobará el decreto para regular la historia social única y ha destacado que en 2026 se superarán "las 37.000 plazas en residencias y centros de día para las persones mayores, lo que supone 4.000 plazas de las que había en 2023. Asimismo, ha planteado, entre otras medidas, reactivar el Consejo valenciano de las personas mayores, crear el Consejo de Valencia de Discapacidad, y ampliar la atención a la dependencia y una Renta Valenciana de Inclusión "más justa".

En ese sentido, ha recalcado que estos compromisos "no son sólo palabras, son decisiones, son recursos, son hechos". "Y lo digo con humildad, pero también con convicción: queda mucho para hacer", ha recalcado la nueva consellera que por ello ha mostrado su voluntad de "hacerlo con todos, con todos los grupos políticos que quieran aportar y con todas las personas que creen que una sociedad mejor es posible".

Albalat se ha mostrado en contra del "reparto caprichoso e injusto" de los menores no acompañados del Gobierno de Sánchez que "está llevando a un colapso de los de protección y, como no, en la Comunitat Valenciana" y por eso seguirán oponiéndose al Real Decreto para "frenar" este reparto y trabajar con "fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado vuelvan con sus padres y sus familias en sus países de origen".

"Yo trabajo y trabajaré con proximidad, con rigor y con sensibilidad porque en esta Conselleria tenemos muy claro una cosa: todo lo que hacemos tiene que tener un impacto real en la vida de la gente porque, por encima de todo, lo que importa, siempre, son las personas", ha subrayado. Así, ha recalcado que el bienestar social "no se construye desde un despacho ni desde una conselleria": "Se construye persona a persona, familia a familia y pueblo a pueblo. Juntos".

"DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA"

Desde el PSPV, Silvia Gómez ha señalado que Albalat "no es una mera espectadora de la destrucción del sistema de servicios sociales" sino "cómplice" al acabar con el Plan Convivir del Botànic y le ha cuestionado si "va a seguir haciendo caso y estar a las órdenes de Vox y convertir la política social de la Comunitat Valenciana en xenófoba y racista".

"Es hora de que entiendan que los servicios sociales no es un gasto superficial, sino el cuarto pilar del Estado de Bienestar", ha recalcado Gómez, que le ha urgido a exigir al president Llorca a "tomar medidas" contra el alcalde popular de Jérica, imputado por supuesta agresión sexual a dos menores.

Del mismo modo, la diputada de Compromís Nathalie Torres ha señalado a la nueva consellera que en su caso "no puede haber cien días de gracias" porque "no viene de su casa, ya viene de este Consell". "Igual la han premiado por falsificar la realidad con la tranquilidad que lo acaba de hacer, con una postal navideña", ha apuntado Torres, que ha recalcado que las plazas anunciadas son del Plan de Convivir.

Así, ha apuntado que "se esconde en una bandera para tapar una gestión pésima que en este caso también lleva su nombre" y le ha señalado que el expresident Carlos Mazón y su antecesora Camarero "no son buenos ejemplo" y en ese sentido le ha urgido a "arreglar el empastre que le han dejado" porque "para usted el comodín del botánico no vale", ha advertido la diputada que le ha recordado las víctimas de la teleasistencia que "dejaron abandonadas" de la dana. Asimismo, el diputado Francesc Roig le ha espetado que "a día de hoy tiene a chicos en los centros de menores y viviendo con humedad, frío y falta de mantenimiento" y le ha preguntado "si piensa a hacer algo cuando la extrema derecha se plante delante de los centros de menores o los va a dejar acampar a sus anchas".

Por último, desde Vox Miriam Turiel ha recalcado que la política social "no puede ser un muro, tiene que ser un puente" y ha criticado que "mientras los valencianos se apretan el cinturón, el Gobierno socialista sigue con su afán recaudatorio", y ha señalado que continúan con "la indignación con aquellos que ven que no les llega la ayuda social, que a otros sí llega".

La consellera, en su turno de réplica, ha replicado que esta Consellera está abierta al "diálogo", pero "también será exigente con la verdad y con las competencias reales de cada Administración y ha señalado que "no ha sido una destructora" del Plan Convivir, pero que sí que sufrió este plan "fantasma" hecho "sin estructura ni presupuesto" y "engañando a los Ayuntamientos".

Asimismo, ha señalado que no puede prometer soluciones para reducir la lista de espera de discapacidad, pero sí "trabajo, gestión, implicación" y ha criticado que la oposición "venga a dar lecciones" cuando "en ocho años no hicieron ninguna". "Nosotros gobernamos para todos, para el PP y para el resto de partidos políticos, porque nos importan las personas", ha apostillado.