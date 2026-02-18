Albalat defiende la reforma de la RVI para un sistema "más justo y transparente" y pide a PSPV y Compromís que se sumen

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en el pleno de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha pedido al PSPV y Compromís que "cambien su no por un sí" y apoyen el proyecto de ley de la Generalitat para mejorar la Renta Valenciana de Inclusión, ya que ha defendido que permitirá que "un sistema más garantista, más justo y más transparente".

Según ha explicado este miércoles por la tarde ante el pleno de Les Corts, en el debate de totalidad del proyecto de ley, el modelo actual presenta "límites importantes" como la burocracia o los requisitos que hacen que "personas que tendrían derecho no pueden acceder porque el sistema es inaccesible". Además, "falta conexión real con el empleo y la formación", con lo que "la renta corre el riesgo de convertirse en una ayuda estática". "Eso no es inclusión", ha señalado.

Otro de los problemas de los que, para Albalat, adolece la actual renta valenciana de inclusión es que no atiene los "nuevos niveles de pobreza", como los de "personas que trabajan y siguen siendo pobres, familias desbordades, jóvenes encadenando contratos temporales, mayores que viven en soledad. Por último, ha sostenido que falta evaluación y mecanismos claros de supervisión.

Frente a este modelo, ha asegurado que el proyecto de la Generalitat simplifica la RVI pasando "de tres modalidades a una única prestación" y "libera a los servicios sociales municipales" al asumir la Conselleria la instrucción de los expedientes. También "se va a acabar elegir entre trabajar o cobrar", ha dicho, ya que "quien encuentre empleo podrá seguir recibiendo la renta mientras consolida su vida laboral".

Ahora bien, se incluye una "una regla clara: si se rechaza una oferta laboral sin causa justificada se pierde la prestación". "Reglas y deberes; eso también es justicia social", ha reivindicado la titular de Servicios Sociales.

Al mismo tiempo se refuerzan los itinerarios de inclusión, la orientación laboral y la intervención social, y se amplía la protección de la infancia con nuevos complementos específicos para familias con hijos en situación de pobreza: "Es una obligación ética porque la desigualdad no se puede heredar".

PSPV Y COMPROMÍS RECHAZAN LA REFORMA

Por parte de los grupos, tanto el PSPV como Compromís han presentado sendas enmiendas a la totalidad. Por parte de los socialistas, Silvia Gómez ha defendido que la voluntad del Botànic al aprobar la RVI era que esta ayuda no fuera "solo una transferencia económica, sino una herramienta para facilitar la integración social" y, aunque ha reconocido que la ley se tiene que "actualizar", ha adelantado que votarán en contra de cualquier propuesta que no garantice el acceso de las personas vulnerables.

Y por parte de Compromís, Francesc Roig ha reivindicado que la RVI fue un "instrumento ambicioso" impulsado por el Botànic que ha aportado "oportunidades", aunque ha admitido la necesidad de "afinar y mejorar la norma", pero ha argumentado que esta reforma "ahora y así, no", porque es un "error garrafal" y ha abogado por volver al "punto de partida". Asimismo, ha pedido un "debate sin mentiras" y ha reprendido a la consellera que hable de rigor "Rigor hubiera sido dimitir y convocar elecciones. Tiene nuestro sí".

Desde el PP, Elena Bastidas ha replicado a los socialistas su "mundo irreal" y les ha acusado de intentar convertir "una cuestión técnica en alarma social", algo "irresponsable" y también "falso", al tiempo que ha negado que la reforma de la ley suponga alguna "regresión": no modifica la "puerta de entrada al sistema". Y a Compromís ha respondido que la intención de los 'populares' es que la RVI "funcione mejor" frente a que "siga funcionando mal".

VOX PIDE QUE FUNCIONE "COMO DEBE SER"

Mientras, Miriam Turiel (Vox) ha rechazado las enmiendas a la totalidad del PSPV y de Compromís y ha abogado por que la RVI sea "compatible con el trabajo y no penalice" a quienes se incorporan al mercado laboral y por que funcione "como debe ser, como un instrumento de inserción, no de cronificación".

Además, ha valorado que el proyecto de ley de reforma de la misma "corrige una de las carencias esenciales" de marco anterior aprobado por la izquierda y ha negado que se produzca una "regresión jurídica". También ha admitido que el proyecto de ley no es "perfecto" y por eso ha defendido las 14 enmiendas planteadas por Vox.

"No queremos que se beneficie con ayudas a aquellos que imponen esa cárcel de tela", ha expresado Turiel, tras manifestar el rechazo de su grupo a la "imposición del burka". Y ha argumentado que de la RVI tampoco se beneficien "los delincuentes". "Defendemos la seguridad de nuestras calles y no premiar a quien delinque", ha apostillado.

Entre sus iniciativas, la formación de Santiago Abascal pide que se garantice a los beneficiarios de la ayuda "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país", así como "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". También exige que la ocupación de una vivienda sea considerada infracción "muy grave".