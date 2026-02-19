La nueva DAO de la Policía contacta con la víctima para ponerle protección policial

Actualizado: jueves, 19 febrero 2026 12:27
MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, ha contactado con la denunciante de un delito de abuso sexual para ofrecerle protección policial.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la víctima ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

