Albalat destaca la "solidaridad y la humanidad de los valencianos" con motivo del Día Internacional del Voluntariado

Albalat destaca la solidaridad, el compromiso y la humanidad de los valencianos con motivo del Día del Voluntariado

CASTELLÓ 5 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha destacado la solidaridad, el compromiso y la humanidad de los valencianos con motivo del Día Internacional del Voluntariado.

Tras la firma de un convenio en Castelló con la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Elena Albalat ha puesto en valor el trabajo que realizan todas las personas que desarrollan el voluntariado y ha agradecido su labor.

A este respecto, Albalat ha subrayado la función de la Plataforma del Voluntariado, "movilizando a más de 180 entidades y a cientos de miles de personas que han decidido dar un paso adelante y dedicar parte de su vida a un propósito mayor: mejorar la sociedad en la que vivimos".

Además, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha destacado la labor realizada por la Generalitat para fortalecer la actividad de voluntariado en la Comunitat Valenciana, y en especial la Ley del Voluntariado, a la que ha calificado de "moderna, ambiciosa y potenciadora del tejido social de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, Elena Albalat ha explicado que la Conselleria sigue avanzando en el desarrollo de la Ley a través de su reglamento, "que traerá entre otras novedades la primera Tarjeta de la Persona Voluntaria de la Comunitat Valenciana, un sistema de acreditación y reconocimiento de competencias y nuevas herramientas para fortalecer la coordinación con las entidades y mejorar la calidad de los programas".

Albalat ha agradecido la participación de la Plataforma del Voluntariado en la elaboración de estas normas y ha destacado que "las políticas públicas se construyen escuchando a las personas en la calle, en los barrios, en las asociaciones".

Por último, la consellera ha indicado que el convenio firmado tiene como objetivo dar estabilidad, acompañar y facilitar la labor de coordinación, formación y promoción del voluntariado en el marco de la nueva ley para ampliar la participación de los valencianos.