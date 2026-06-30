Albalat recrimina que "el Gobierno no va a cumplir la Ley y no va a financiar el 50% de la dependencia"

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en el pleno de Les Corts (archivo) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha aseverado que en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrada este lunes "quedó claro que el Gobierno de España no va a cumplir la ley y no va a financiar el 50% que exige la financiación de la dependencia".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, preguntada por su valoración de la reunión del Consejo Territorial y por las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que avisó a las comunidades autónomas de que "no pueden" reducir su inversión en dependencia y llamó a disminuir las listas de espera.

"Parece ser que ayer estuvimos en consejos diferentes", ha afirmado la consellera. "Mientras el ministro nos exige a las comunidades autónomas que bajemos la lista de la dependencia, ayer quedó claro que el gobierno de España no va a cumplir la ley y no va a financiar el 50% que exige la financiación de la dependencia", ha señalado, y ha incidido en que en la actualidad la Generalitat está poniendo el 80% y el gobierno el 20%".

Según Albalat, "también quedó claro que no va a hacer nada en ese real decreto ni tiene ninguna intención de pagar los 4 millones de deuda que nos debe la dependencia".

La titular de Servicios Sociales cree que "también quedó claro que esta financiación extra que ha anunciado a bombo y platillo es una financiación puntual para el a 2026 y que no va a haber una financiación estable para el 2027".

"Ayer muchas cosas por parte del gobierno quedaron claro pero no nos benefician en nada los dependientes de la Comunitat Valenciana", ha insistido.

La consellera ha subrayado que la Generalitat ha aumentado "en más de 300 millones desde el 2023" la dotación para la dependencia y que se está atendiendo "a más dependientes que nunca, más de 200.000 dependientes".

"La Comunitat Valenciana responde. Respondemos a las personas que nos necesitan, a todos los dependientes, no solo personas mayores, también personas con discapacidad o menores de edad que necesitan de nuestra ayuda. Nosotros seguimos ofreciendo más servicios, atendemos a más personas y lo hacemos a pulmón sin esperar la ayuda del Gobierno español", ha añadido.