Albalat ve "insuficiente" la inversión en dependencia y exige a Sánchez una financiación "real y estable"

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en imagen de archivo en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, considera "insuficiente" la inversión para el sistema de dependencia en toda España que se aprueba en el Consejo de Ministros y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que salde la deuda de 4.000 millones de euros con la Comunitat Valenciana y proponga un calendario para asumir de forma permanente el 50 por ciento del coste del sistema que marca la ley".

Así lo ha señalado en un comunicado después de que el Gobierno haya anunciado que aprobará este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que asciende este año a un total de 2.218 millones de euros extra, según ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre 2026 y 2027, la inversión será de 6.200 millones de euros más respecto a los últimos presupuestos.

Ante este anuncio, Albalat ha reivindicado "una financiación estable que responda a la infrafinanciación que sufre el sistema valenciano de dependencia desde hace años porque las personas dependientes no pueden esperar más". Asimismo, ha criticado que el Gobierno central "haya fomentado la desigualdad territorial en España con un sistema que no contempla la realidad de las comunidades autónomas" y ha lamentado "el oportunismo de Sánchez que durante años ha abandonado a los dependientes valencianos".

La consellera, además, ha mostrado su "sorpresa" ante la medida aprobada con unos presupuestos prorrogados, "tras dos años alegando esta circunstancia para no incrementar las partidas ni el porcentaje de la financiación, lo que ha supuesto un esfuerzo sin precedentes para las arcas valencianas'.

Así, Albalat ha explicado que en la actualidad la Generalitat sostiene cerca del 80 % del coste total del sistema de dependencia, mientras que la aportación del Estado es del 20 %, "muy lejos del 50 % que establece la ley".

La consellera, que ha remitido en el último medio año varias cartas al Ejecutivo central para reclamar una "financiación justa y equitativa", ha defendido la gestión de la Generalitat en materia de dependencia, "que continúa reduciendo la lista de espera pese a asumir cuatro de cada cinco euros del coste del sistema".

Recientemente, hace unos días, la consellera de Servicios Sociales volvía a instar al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, a buscar una solución a la "asfixia financiera y la infrafinanciación del sistema de dependencia". Esta nueva comunicación "se produce después de haber recibido una respuesta insuficiente en la que no se concreta ninguna reunión ni medida efectiva para corregir el desequilibrio financiero del sistema", ha añadido.

193.000 DEPENDIENTES

En este contexto, la consellera ha pedido "abordar y encontrar soluciones" que desbloqueen una situación que califica de "insostenible" para la Comunitat Valenciana, que atiende en este momento a 193.000 dependientes.

En lo que va de 2026, la Conselleria ha resuelto más de 3.000 solicitudes y ha abonado 257,6 millones de euros, con una media superior a 1.000 expedientes tramitados al mes. Estos resultados son fruto del plan de choque impulsado por la Generalitat, basado en la simplificación administrativa, el refuerzo tecnológico y la incorporación de personal para acelerar la resolución de expedientes.