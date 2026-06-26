Albalat ve "irreal" del anuncio del Gobierno de 535 millones más para dependencia: "Llega tarde y mal"

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, en imagen de archivo en les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha calificado de "irreal" el anuncio del Gobierno de que destinará 535 millones más para la atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana y ha reprochado que llega "tarde y mal".

Así lo ha indicado Albalat, que ha visitado este viernes el almacén de ayuda humanitaria de Farmamundi en Paterna (Valencia) para supervisar la respuesta a Venezuela, tras anunciar el Gobierno que, teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en la Comunitat Valenciana hay 183.429 personas con prestaciones reconocidas por dependencia, por lo que transferirá 535.056.084 euros al Consell entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

"Desde aquí le decimos al Gobierno de España que bienvenidos los 535 millones de la dependencia, porque necesitamos muchos, porque cada día en la Comunitat Valenciana atendemos a más dependientes, pero es un anuncio que llega tarde y mal", además de "insuficiente", ha reprochado Albalat.

En esta línea, la consellera ha cifrado en "más de 200 millones" los que se necesitarían más para que el Gobierno de España llegara "a cumplir la ley, que es el 50 por ciento, 50% que tiene que poner la Generalitat y 50% que tendría que poner el Gobierno de España".

"Si tenemos en cuenta que el mes tiene unos 30 días para atender a los dependientes, estamos hablando de que nosotros, la Generalitat valenciana, atendemos a 24 días de los 30 y que el Gobierno aquí solo está atendiendo seis días a estos dependientes. Por tanto, aún les pedimos más dinero", ha expuesto.

Albalat ha incidido en que los valencianos dependientes y los valencianos en general "no queremos ser una comunidad de segunda, queremos ser una comunidad de primera, como tiene Cataluña, con la que están cumpliendo la financiación del 50% en el sistema de dependencia. Y además le pedimos que se acuerde y que reconozca la deuda de los 4.000 millones con la Comunitat Valenciana".

Según la consellera, "es una deuda histórica que la venimos acumulando, que cada día se sigue acumulando y que no se ha tenido en cuenta por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Por tanto, ha considerado que es "una falta de respeto que, acumulando una deuda histórica, una gran deuda con los dependientes de la Comunitat Valenciana, ahora Pedro Sánchez haga un anuncio de unos cuantos millones para la dependencia y lo venda como el gran triunfo y como que el gobierno de España es el que está al lado de los dependientes".