Albares asegura que el Gobierno trabaja en configurar un PGE "lo más adaptado posible" a Alicante

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado este lunes que el Gobierno trabaja en configurar un presupuesto estatal que sea "lo más adaptado posible a las necesidades" de la provincia de Alicante.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foro 'España, la Unión Europea y el Mediterráneo', organizado por Casa Mediterráneo y el diario Información, en el que también ha confirmado que tiene previsto a lo largo de la jornada mantener reuniones con los empresarios para abordar las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la provincia.

Preguntado por la última posición que ocupa Alicante a respecto a inversiones en los PGE, Albares ha subrayado la importancia de la provincia y de la ciudad para el Ejecutivo central y "la proyección exterior de España".

En términos económicos, se ha referido a "algunas medidas" que permitirán que "miles y miles" de pensionistas alicantinos se beneficien de la revalorización del 8,5% de sus pensiones, así como de aquellas "miles" de personas que se van a beneficiar del incremento tanto del IPC como del Ingreso Mínimo Vital y de la gratuidad de los Cercanías o de los trenes de media distancia.

Del mismo modo, ha remarcado el aumento de la partida que el Gobierno destinará para el desarrollo de Casa Mediterráneo, la cual que será de 200.000 euros. Al respecto, ha señalado que se trata de una "apuesta a futuro" por esta entidad y que es un consorcio en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores "aporta en torno al 85%".

"Animo a todos aquellos consorciados que todavía no están haciendo esa apuesta por la Casa, que no están pagando sus cuotas, que lo hagan porque esto lo tenemos que sacar adelante entre todos, y si el Ministerio tiene que ser el más comprometido, les aseguro que lo vamos a hacer, pero no podemos ser el único comprometido", ha indicado.

No obstante, ha señalado que ha acudido a Alicante a "escuchar" a los empresarios y abordar los PGE en contexto internacional que "está poniéndonos las cosas muy difíciles a los gobiernos, pero también soy muy conscientes que también a los empresarios, sobre todo a aquellos que dependen de manera masiva del gas ante el chantaje de Vladimir Putin".

Asimismo, ha añadido que ha mantenido conversaciones con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, por lo que le consta que está en contacto con la ministra de Hacienda y con los miembros del Ejecutivo, quienes "están trabajando en el presupuesto".

"Hay contabilizaciones que se han hecho para otras provincias de la Comunitat Valenciana que no son Alicante, pero que realmente el impacto es aquí, y para ver también cómo se puede ir configurando un presupuesto que sea lo más adaptado posible a las necesidades de Alicante y eso también, aunque yo no sea el ministro de Hacienda, es parte de mi encuentro con los empresarios", ha destacado.

Por último, Albares ha insistido en la "importancia" de Alicante y ha nombrado la presencia de la EUIPO, algo "fundamental" para la Unión Europea y "vital" para la proyección de España en la UE. "No es un azar que esa oficina esté aquí en Alicante, que es un puerto de contacto y de exportación con la otra orilla del Mediterráneo de primer orden", ha zanjado.