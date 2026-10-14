Albena Teatre estrena la versión en castellano de 'Besos' en el Talia tras tres semanas de éxito en valenciano - ALBENA TEATRE

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Talia de València acoge entre este miércoles y el próximo 1 de noviembre el estreno en castellano de la nueva versión de 'Besos', la joya de la corona de Albena Teatre y uno de los espectáculos más queridos y aclamados de la escena valenciana.

La producción llega al ecuador de su estancia en la capital del Túria después de tres semanas de "rotundo éxito de crítica y público" con las funciones en valenciano. Ahora, la obra da el salto al castellano para llegar a nuevos espectadores antes de iniciar una gran gira que la llevará por los principales teatros y festivales a nivel estatal.

Estrenada originalmente en 1999, 'Besos' ha superado con creces las mil representaciones a lo largo de su historia, consolidándose como "un auténtico fenómeno popular". Sin ser un musical al uso, incluye canciones melódicas y románticas cantadas en directo, conocidas por todos, que sirven para retratar el amor, el desamor y las relaciones sentimentales con una magistral dosis de ironía, frescura y humor surrealista.

Esta versión renovada mantiene intacta la chispa que cautivó a miles de espectadores, pero incorpora nuevas escenas y reajustes del texto que conectan directamente con el público actual.

La función cuenta con la complicidad y la química de Noèlia Pérez, Carles Alberola, Carme Juan, Alfred Picó y Verònica Andrés, intérpretes que han girado con la obra por escenarios y festivales tan emblemáticos como el Talia, el Teatre El Musical (TEM) o el Teatre Olympia.

Esta reposición es también el eje de la celebración de los 30 años de trayectoria de Albena Teatre. Después de que los actos previstos tuvieran que aplazarse debido al impacto directo de la dana en la sede de la compañía, en l'Alcúdia, la formación de la Ribera vuelve a los escenarios "con más fuerza que nunca".

Avalada por una trayectoria "impecable" --más de 30 espectáculos creados, cerca de 5.000 representaciones, una docena de series de televisión, un largometraje y cerca de un centenar de premios--, la compañía conmemora este aniversario no solo sobre las tablas, sino también con un libro conmemorativo que se encuentra actualmente en imprenta y que verá la luz este año.