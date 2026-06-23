Albert Pla actuará el 29 de enero en la sala Auditorio Roig Arena

Albert Pla - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reconocido y polifacético artista Albert Pla ofrecerá el 29 de enero un concierto en la sala Auditorio Roig Arena de València, en el que, junto a su banda The Surprise Band, presentará los temas de su próximo álbum 'No quiero hablar de mí, pero yo', que verá la luz en noviembre.

Con más de 25 años de carrera a sus espaldas, Pla ha desarrollado una extensa actividad tanto musical como teatral y cinematográfica. Esta nueva etapa estará marcada por una "importante apuesta audiovisual". De la mano de Nueveojos, Albert Pla ha participado "activamente" en la concepción artística y escénica del nuevo espectáculo, según ha informado el auditorio en un comunicado.

La propuesta visual del concierto ampliará sobre el escenario el universo creativo del álbum. El anuncio llega después del lanzamiento de 'El Mortadela', el más reciente adelanto del nuevo trabajo, una canción que toma como punto de partida distintos casos de censura y persecución de artistas para construir una de las historias "más incómodaa y provocadoras" de esta nueva etapa.

Antes llegaron 'Todo me va bien', junto a Kase.O y 'Perdónenme', con el uruguayo Sebastián Teysera, canciones que han servido para anticipar el universo sonoro de un trabajo que supone el regreso discográfico de Albert Pla tras casi dos décadas sin publicar un álbum en solitario.

Artista "inclasificable, provocador y siempre imprevisible", Pla ha construido durante décadas una de las trayectorias "más singulares" de la música en castellano. Entre la canción de autor, la sátira, el teatro y la performance, su obra ha dado forma a un "imaginario único, capaz de alternar humor, crítica social y ternura con una gran libertad creativa", señala la sala.

Las entradas para el concierto de Albert Pla salen a la venta el jueves, 25 de junio, a las 10.00 horas, en la web www.roigarena.com