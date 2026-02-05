El alcalde de Alicante nombra edil de Urbanismo a Antonio Peral tras dimitir Rocío Gómez en plena polémica por las VPP

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), junto al nuevo edil de Urbanismo, Antonio Peral (i), en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha firmado este jueves el decreto de nombramiento de Antonio Peral como nuevo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. La decisión llega a raíz de la dimisión de Rocío Gómez como edil responsable del área, en plena polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, tras conocerse que ella está entre las beneficiarias de los inmuebles.

De momento, Peral mantiene todas las anteriores delegaciones en las concejalías de Presidencia, de Innovación, Informática y Agenda Digital y de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, "hasta que se produzca la reorganización del equipo de gobierno para dar entrada a un nuevo concejal en el grupo 'popular'".

El ejecutivo de Barcala ha informado este jueves, a través de un comunicado, de que Peral se ocupará desde este momento, además del área de Urbanismo, de la de Conservación de Inmuebles. El decreto también establece la revocación de todos los nombramientos anteriores designados por sustitución de Rocío Gómez.

Según ha apuntado el consistorio, el decreto surte efecto de manera inmediata desde el momento de su firma y será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.

Del mismo modo, se dará cuenta de la decisión al pleno del Ayuntamiento para su conocimiento en la primera sesión ordinaria que se celebre, así como a todos los interesados, órganos, áreas, servicios y departamentos municipales.