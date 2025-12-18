El alcalde de Jérica (Castellón) asegura que es inocente y que "la verdad acabará triunfando"

Jérica - GOOGLE MAPS

CASTELLÓ 18 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró (PP), investigado por un juzgado de Segorbe por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, ha asegurado este jueves que es "inocente" y que "la verdad acabará triunfando".

La causa contra Jorge Peiró, que es alcalde de Jérica desde 2019, está abierta desde hace unos meses, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha añadido que la jueza impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

El primer edil ha mostrado, a través de su representación letrada, su confianza en la Justicia para defender su inocencia "frente a la denuncia interpuesta por dos varones adultos de 26 y 27 años de edad y no por menores, conforme se ha filtrado maliciosamente en diversos medios", ha dicho.

Peiró ha asegurado que la verdad "acabará triunfando" y ha lamentado el dolor que -según ha añadido- estos hechos han causado en su familia.

Por último, ha mostrado el "máximo respeto" al procedimiento judicial abierto y ha manifestado su deseo de defenderse "con toda la fuerza que nos ampara por ley" porque -ha dicho- es "inocente".

El PP de la provincia de Castellón ha informado de que ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia "inmediata" de Jorge Peiró.

Asimismo, se ha procedido a cesarle "con carácter inmediato" como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha mostrado "respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia".