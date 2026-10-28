El alcalde de L'Alcúdia dice que a las 18 horas del 29O el municipio ya estaba inundado: "Tuve la sensación de abandono"

Archivo - La comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, visita L'Alcúdia y Sollana, en imagen de archivo - GOBIERNO - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de L'Alcúdia (Valencia), Andreu Salom, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que sobre las 18 horas del día de la riada el municipio "ya" estaba inundado: "Tuve la sensación de que nos dejaron abandonados. La sensación era de impotencia. En ese momento no tenía información de lo que estaba sucediendo en L'Horta Sud", ha relatado.

El primer edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El alcalde ha explicado que el día 28 ya decidieron suspender la actividad escolar para el día siguiente ante las previsiones meteorológicas, así como el Centro de Día, instalaciones deportivas, parques y jardines.

La madrugada del 28 al 29, ha dicho, llovió "copiosamente" en L'Alcúdia --donde hubo tres víctimas mortales-- y se inundó el polideportivo municipal. Por la mañana, ha continuado, los bomberos del Consorcio rescataron a personas que habían quedado atrapadas en el otro lado del barranco y que no podían pasar al centro de la ciudad. "Lo hicieron con medios aéreos. También ayudaron a pasar a un camionero francés", ha señalado.

La sensación que tenían, ha asegurado, era que no podían atender las llamadas de socorro y de solicitud de información. El alcalde ha indicado que estuvieron horas intentando contactar con el '112' pero fue imposible.

Con la exconsellera Pradas habló a las 14.30 horas por la desaparición de un camionero en el barranco de Benimodo. Le trasladó que había estado en el lugar de los hechos sobre las 13 horas y allí se encontró con el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, que dijo que estaban intentando averiguar qué es lo que estaba pasando, porque estaba el camión pero no el conductor.

Sobre las 17.40 horas, ha continuado, se acercó al río y vio 25-30 centímetros de cañas y contenedores. "Ya se había desbordado", ha narrado. "Antes de las 18 horas ya no se podía acceder al Ayuntamiento", ha agregado.

Ese día, ha dicho, no recibió llamadas "de nadie": ni del '112' ni de Delegación de Gobierno ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Tampoco recibió el ES-Alert, sobre el que ha dicho que "evidentemente llegó tarde". "Tuve la sensación de que nos dejaron abandonados. La sensación era de impotencia. En ese momento no tenía información de lo que estaba sucediendo en L'Horta Sud. Los vecinos reclamaban una información que no teníamos", ha subrayado.

Tuvo conocimiento de los primeros fallecidos, una mujer y su hija, sobre las 21 o 22 horas. El alcalde ha concluido afirmando que la inundación fue "repentina e inesperada" puesto que hacía horas que no caía ni una gota en L'Alcúdia. "Jamás en mi vida había visto desbordarse el río Magro", ha apostillado.

"POR INTUICIÓN"

En la sesión de este miércoles también ha comparecido ante la jueza, en calidad de testigo, el alcalde de Polinyà del Xúquer, Óscar Navarro, quien ha indicado que el día de la riada iban tomando decisiones "por intuición" porque no tenían información.

Ha explicado que ese día estuvo en contacto con alcaldes de la zona a través de un grupo de WhatsApp, y que por la tarde obtuvieron algo de información por parte de una patrulla de la Guardia Civil que estaba por allí.

El alcalde ha comentado que vigilaban el cauce del río desde las 11 horas a través de Policía Local y Mantenimiento, y ha señalado que el alcalde de Cullera consiguió hablar con el presidente de la CHJ y le comentó la situación de Forata, ante lo que empezaron a "tomar decisiones".

Cuando observaron que el nivel del río era superior, convocó a los concejales, doblaron los turnos de Policía y avisaron a una persona de Servicios Sociales. "Se empezó a avisar a los diseminados para que se marcharan de la zona o para que acudieran al Ayuntamiento", ha añadido.

La inundación, ha señalado, empezó sobre las 23 horas y sobre la 1 de la madrugada comenzó a inundarse el casco urbano. Ellos sí recibieron el ES-Alert de las 20.11 horas, ha concluido.