El alcalde pedáneo de La Torre dice que el 29O "nadie" les avisó de nada y que el agua llegó "como una ola sin más"

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde pedáneo de La Torre de València, Rafael Arnal, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que ese día "nadie" les avisó de nada y que el agua llegó "como una ola sin más" porque no llovía.

Arnal se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Esta jornada también ha declarado ante la magistrada el alcalde de Sedaví.

En su declaración, Arnal ha comentado que el día 29 de octubre recibió una alerta roja por la mañana pero sin recomendaciones de Emergencias. Ha explicado que hicieron el bando "y ya está". "Era un día soleado y la gente se lo tomó, incluso, un poco a broma. El bando decía exactamente lo que nos habían mandado", ha señalado.

Ha insistido en que no tenía "ningún dato más" de la emergencia y en que "nadie" le avisó "de nada". "El agua llegó de golpe", ha afirmado, para añadir que no pudieron avisar a la población porque "nadie sabía lo que venía". También ha dicho que no le llamó ningún alcalde "de los de arriba", es decir, de donde llegaba el agua.

Y ha detallado: "El agua vino como una ola sin más, a penas llovía". El testigo ha explicado que no le informaron del Cecopal del Ayuntamiento de València ni de que habían cerrado jardines y la universidad. La alerta roja le llegó por WhatsApp.

En un momento determinado, ha señalado, pudo hablar con la alcaldesa de València, María José Catalá, y le comentó que el agua llegaba a la cintura. Luego ya se quedó sin luz ni comunicaciones, ha expuesto.

Fue al día siguiente cuando se enteró de que había personas fallecidas en La Torre como consecuencia de la dana, y por la noche, ha indicado, no pudieron contactar ni con Policía Local de València porque no tenían comunicaciones. Sí entraron ese día los bomberos con unas lanchas, ha descrito.

EN SEDAVÍ

Por otro lado, esta jornada también ha prestado declaración ante la jueza el alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, quien ha manifestado que no recibió ningún aviso de la emergencia el mismo día de la dana.

Ha comentado que activaron el refuerzo de la Brigada de Limpieza y la Policía Local porque "había mucho viento", con "ráfagas muy fuertes", y se lanzó un aviso desde el Ayuntamiento por el cierre de parques y otras instalaciones. "Pero todo por el viento", ha concretado.

"En Sedaví no llovió ni una gota", ha dicho, para agregar que las incidencias por viento "aumentaron por la tarde con vallas publicitarias y árboles caídos". El agua, en el municipio, no sabía a qué hora empezó a entrar. Oyó a gente chillar cuando estaban en un parque, la Policía se subió a un puente y empezó a gritar que llegaba el agua, ha descrito. Serían sobre las 20 horas.

Sedaví, ha añadido, "quedó afectado de extremo a extremo". "Al entrar el agua en tromba, quedó todo anegado y ya imaginé que habría fallecidos", ha afirmado.

Ha comentado que le llamó la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, sobre las 20.30 horas y las 21.15. Ha dicho que intentó contactar con el '112' por la situación que atravesaban pero no le contestaban. "No había manera de comunicar", ha señalado.

Además, perdió la cobertura entre las 21.30 y las 22 horas aunque "no se fue del todo. Se iba y venía". Había calles por donde no podían pasar por la "montaña" de coches que había, ha señalado el alcalde, y ha agregado que la situación era "caótica". El día 30, ha dicho, tuvieron que tapar cadáveres para que la gente no hiciera fotos.

Ha comentado que el 29O no recibió llamadas del presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y ha concretado que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón visitó Sedaví cuatro después de la riada con Mompó. Le comentaron que no querían cámaras.

Así mismo, el alcalde ha afirmado que no le llamó nadie de Emergencias para avisar de que había caído el puente de Picanya ni de que Paiporta se había inundado. Tampoco tenía conocimiento de que existiera una alerta roja, ha aseverado. También ha afirmado que cuando pidió que todo el mundo se pusiera a salvo y en alto por diferentes grupos de WhatsApp "todavía no había llegado el Es-Alert".

Ha señalado que en Sedaví no se constituyó el Cecopal como tal, pero sí acordaron una serie de medidas. Tampoco consultó los datos del SAIH, porque ni siquiera sabía lo que era, ni recibió ninguna llamada de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Por último, el testigo ha indicado que su municipio tenía presentado el Plan de Actuaciones Municipal ante el riesgo de inundaciones pero estaba en Conselleria y se lo devolvieron para hacer unas modificaciones, "pero justo vino la dana y entonces lo cambiaron todo y lo acabaron de aprobar hacía un mes o dos".