El alcalde de Soneja (Castellón) desea que se controle cuanto antes el incendio "porque el cansancio empieza a notarse"

Incendio de Soneja - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 6 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El alcalde de Soneja, Benjamín Escriche, ha asegurado hoy a Europa Press que el incendio que comenzé este domingo en dicha localidad "evoluciona bien, dentro de la preocupación", y ha mostrado su deseo de que se controle "cuanto antes" puesto que, según ha dicho, mañana hay peores previsiones meteorológicas y el cansancio "empieza a notarse".

El primer edil ha señalado que aunque han subido las temperaturas a lo largo de la mañana, se está intentando controlar los rebrotes del incendio, y ha destacado que las temperaturas no acompañan, "puesto que la humedad es del 15 por ciento".

Aunque el casco urbano de Soneja se encuentran alejado del incendio, éste sí que afecta a zona forestal del municipio. "Espero que se controle cuanto antes porque el cansancio empieza a notarse", ha subrayado Escriche.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha explicado en redes sociales que se mantiene todo el dispositivo terrestre y aéreo trabajando para asegurar el perímetro y seguir avanzando hacia la fase de estabilización del incendio.

El director de Extinción del Consorcio de Bomberos, Fernando Pérez, ha apuntado que se está en situación de inversión térmica, por lo que el humo se ha mantenido encima del incendio, lo que ha hecho que esté "más o menos contenido". "El conseller ha comentado que, a mediodía, con el sol calentando las laderas, pueda empezar a romperse ese cinturon y tengamos riesgo de que se produzcan reproducciones", ha añadido.

Pérez ha indicado que todos los trabajos están enfocados en las zonas que son más calientes y se está esperando a ver si, cuando caiga la tarde, se vuelven a poner las condiciones de ayer, "que para esta noche son más favorables".