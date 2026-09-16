El alcalde de Tuéjar lamenta el incendio: "Nos quema por dentro a todos los que vivimos en estas zonas"

Imagen del operativo de extinción en Tuéjar - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad valenciana de Tuéjar, Carlos Tarazón, ha manifestado que el fuego que desde este martes afecta al término municipal y que hasta el momento ha arrasado unas 690 hectáreas "no es solo un incendio forestal". "Esto nos quema por dentro a todos los que vivimos en estas zonas", ha asegurado.

En declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt que recoge Europa Press, el primer edil, visiblemente afectado, pide no olvidar que "al final son estos montes los que limpian el aire que muchas veces se contamina en las ciudades, los que hacen que el agua esté limpia; que estas tierras son las que dan de comer a la gente que vive en las zonas urbanas".

"Esto es lo que nos mantiene, lo esencial para la vida está aquí, está aquí y no se entiende desde donde se tiene que entender", ha lamentado el alcalde, que ha reivindicado que "se necesitan fondos y se necesita que toda esta madera sirva".

"Y eso tienen que ser decisiones políticas y económicas. El problema es que se toman lejos de aquí", ha aseverado.