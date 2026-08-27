El alcalde de Villena, entre lágrimas, ante el robo del Tesoro: "Estamos absolutamente desolados"

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro - EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villena (Alicante), Fulgencio Cerdán, se ha mostrado este jueves "absolutamente desolado" ante el robo llevado a cabo esta noche de "gran parte" del Tesoro de la localidad, guardado en el Museo de la ciudad y al que los ladrones han entrado en cuestión de "minutos".

"Estamos absolutamente desolados. Yo estoy temblando", ha dicho entre lágrimas el primer edil, en atención a los medios, a las puertas del museo donde ha comparecido para dar detalles del robo. "Para los que somos de Villena, esto nos destroza; es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Y por tanto quiero trasladar mi apoyo a toda la gente de Villena porque se tiene que estar sintiendo, al menos, como yo me siento en estos momentos", ha subrayado.

El alcalde ha manifestado que los ladrones han accedido al edificio en torno a las 5.20 horas, un poco después y tras haberse producido un primer aviso de alarma minutos antes en el Polideportivo, con una alerta de intento de entrada, en lo que consideran que pueden ser dos hechos conectados.

"El robo se ha producido muy rápido, ha sido cuestión de minutos", ha recalcado Cerdán, que ha explicado que han saltado todas las alarmas del museo; que se ha dado aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil y la intervención en esa llegada ha sido "muy, muy rápida" pero sin resultado.

El primer edil ha indicado que los investigadores han pedido que no se den muchos más detalles. Sobre lo sustraído, ha concretado que los ladrones "se han llevado una gran parte del Tesoro" y solamente han quedado las tres vasijas de plata, un brazalete y parte de los adornos del bastón del reyezuelo que custodia el Tesoro.

De las cuatro coronas que tienen la Virgen de las Virtudes de Villena y el Niño, únicamente ha quedado una, del Niño, que creen que "con las prisas" a los autores del robo se les ha caído. Por contra, el denominado 'Tesorillo' está intacto, al igual que la 'arracada', que sigue en su vitrina y "no se ha tocado".

La arracada, del siglo VI a.C., es un pendiente circular de oro decorado con filigrana al aire, en forma de cruz, que está considerado como un "símbolo" de la localidad", mientras que el 'Tesorillo' está compuesto por piezas de ajuar.

"RESPUESTA INMEDIATA"

El alcalde ha vuelto a mostrar la "consternación" por el robo y ha agradecido la "respuesta inmediata" de la Guardia Civil y se la subdelegación del Gobierno, cuyo titular, Manuel Pineda, se ha desplazado esta misma mañana a Villena.

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a.C. y que está considerado una pieza singular de la Edad de Bronce. El robo en el museo de esta localidad alicantina se ha registrado sobre las 5.20 horas de esta jornada tras haber accedido los ladrones al museo por un lateral.

El conjunto está compuesto, en su mayoría, por piezas de oro: once cuencos, 28 brazaletes que constituyen el conjunto más numeroso, tres botellas y varias piezas diversas. También lo forman tres botellas de plata y dos piezas mixtas --un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro-- y, por último, un brazalete de hierro.

Con estas piezas, la orfebrería prehistórica alcanza "su punto culminante". En la actualidad era el emblema del Museo su mayor atracción. Por parte de la investigación especializada, es el conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

Fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores, en el interior de una vasija, oculta en el lecho de una rambla situada en el término de Villena.