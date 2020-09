Los alcaldes y portavoces del PP en la Comunitat piden PCR para todo el personal de los colegios ante la Covid-19

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y portavoces del PP en la Comunitat Valenciana piden a la Generalitat, en concreto a las consellerias de Educación y de Sanidad, que se realicen test a todo el personal de los centros educativos de esta autonomía. Así lo ha indicado este martes la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha dado a conocer la carta que estos representantes municipales remitirán al Consell con esa demanda.

La también portavoz del PP en las Corts Valencianes ha presentado esta decisión en una comparecencia ante los medios de comunicación junto a la diputada autonómica y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, y frente a la puerta principal de la Conselleria de Sanidad.

Durante su comparecencia, Bonig ha exhibido "la carta que van a presentar los 542 alcaldes y portavoces del PP" para reclamar la realización esos test al personal de los centros docentes. Tras ello, ha aludido a la proposición no de ley y a la moción impulsada por los 'populares' en el Parlamento autonómico y en los ayuntamientos de la Comunitat. "Esta es una materialización de esa iniciativa", ha dicho.

"Los alcaldes y portavoces del PP, además de presentar esa moción, van a registrar una carta en las conselleria de Educación y de Sanidad solicitando la realización de las pruebas PCR a toda la comunidad educativa, a todo el personal docente y a todo el personal administrativo", ha detallado. Ha agregado que en días comenzará "un curso escolar complicado y difícil" y ha insistido en la necesidad de esos test.

La responsable 'popular' ha señalado que las propuestas de su partido plantean que "igual que se están hacen test PCR en las empresas privadas, que la administración los realice a su personal" y ha apuntado que esta es "una forma de controlar" la evolución de la pandemia. "Ya sabemos que esto no es infalible. Ojalá tuviéramos ya la vacuna. Pero es la única forma de detectar y poder prevenir", ha expuesto.

Igualmente, ha censurado que "no se están haciendo test" de este tipo "a todos los sanitarios" del sistema público valenciano y ha subrayado que "solo se están haciendo PCR a los que presentan síntomas". "Hay una obligación de hacer PCRs", ha considerado, a la vez que ha criticado que se dijera que "no era necesario hacerlas al personal que se incorporaba de sus vacaciones en las residencias de mayores".

Bonig ha indicado que lo digo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "el que le enmendase la plana". La presidenta del PPCV ha confiado en que a las iniciativas de su formación solicitando las PCR se sumen "los alcaldes socialistas" de la Comunitat Valenciana "como hizo ayer el presidente de la Diputación de Valencia", el socialista Toni Gaspar, "que dijo sí a hacer PCR al personal sanitario y docente dependiente de esta institución".

"Lo que no puede ser no es ya que haya 17 modelos diferentes, en cada comunidad autónoma, sino que dentro de la Comunitat Valenciana haya diferencias" en función de la administración para la que se trabaje o del municipio en el que se resida y que no las impulsen las consellerias de Educación y Sanidad.

ENFERMERA ESCOLAR

Por otro lado, ante el inicio del nuevo curso, Isabel Bonig, ha insistido en "la necesidad" de implantar la figura de la enfermera escolar. "Nosotros no hacemos chascarrillos. Seguimos lo que hacen los comités de expertos, que merecen todo el respeto del mundo. Digo lo que está diciendo el comité de expertos, por ejemplo, de la Diputación de Valencia. Ayer su presidente, del partido socialista adoptó la medida" de hacer las pruebas, "en base a un criterio científico", ha declarado.

En esta línea, ha pedido a la Generalitat dejar los "chistes", las "tonterías", las "ocurrencias" y "de marear la perdiz" y ha mostrado la disposición del PP para trabajar en ese sentido. "Con esta carta queremos obligar a las consellerias de Sanidad y de Educación, que recapaciten", ha asegurado, a la vez que se ha ofrecido a mediar entre los miembros del Consell para lograr un acuerdo en favor de las PCR.

Del mismo modo, Bonig ha invitado a la Generalitat a "coordinarse" en este ámbito con los ayuntamientos, que están para ayudar". "Ayudando a la Generalitat nos ayudamos todos", ha añadido, además de pedir a Puig que "tome el mando" y "empiece a gestionar y a tomar decisiones". "Si no se aclaran en Sanidad y en Educación, los cesa o crea un gabinete paralelo y empieza a tomar decisiones", le ha dicho al jefe del Consell.

"QUEJA GENERALIZADA"

Isabel Bonig ha anunciado también que este martes va a dirigir una carta al Ximo Puig tras mantener una reunión con los alcaldes y portavoces del PP de la provincia de Valencia y plantearse una "queja generalizada" porque "no se les atiende por parte de la Generalitat". "Voy a remitir una carta al presidente exigiéndole respeto a los alcaldes del PP", ha subrayado, tras lo que ha agregado que el PP y sus primeros ediles están "para ayudarle".

"Queremos información de cómo están los brotes en los municipios. A los alcaldes del PP no se les está dando información de lo que está pasando", ha señalado. Igualmente, ha exigido a Puig que ponga "un responsable al servicio de los ayuntamientos", teniendo en cuenta que durante la pandemia "van a surgir muchas dudas y alguien tiene que contestarlas".

ATENCIÓN PRIMARIA

La presidenta del PPCV ha hablado también de la Atención Primaria y ha pedido a presidente de la Generalitat que al igual que desde la Conselleria de Educación se habla de "reducir la ratios" en los colegios, se plantee "reducir los cupos" en esta parte de la sanidad valenciana.

Del mismo modo, ha pedido que se renueven de forma automática los tratamientos de los enfermos crónicos "sin necesidad de ir a sus centros de Atención Primaria" durante esta crisis sanitaria. Bonig ha pedido a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que emita un decreto para prorrogar estos tratamientos como se hizo durante el estado de alarma.