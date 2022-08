Alcaldes de zonas afectadas por el fuego, satisfechos por la respuesta de administraciones: "La reacción ha sido rápida"

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por los incendios registrados en la Vall d'Ebo (Alicante) y Bejís (Castellón) han mostrado este martes su "satisfacción" por la respuesta dada desde las administraciones --central, autonómica y provincial-- ante los problemas ocasionados por el fuego y las necesidades de las localidades.

Así lo han manifestado, en declaraciones a Europa Press, tras las reuniones que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha mantenido en Pego (Alicante) y Bejís con responsables municipales de poblaciones afectadas por estos incendios.

Bravo ha anunciado que la Generalitat constituirá en la Vall d'Ebo y en Bejís las oficinas que deberán atender y responder a la emergencia surgida a raíz de los fuegos.

Primeros ediles de poblaciones afectadas en Alicante han calificado de "muy buena" la decisión anunciada por Bravo de instalar en la Vall d'Ebo una de las oficinas. Pablo Martínez, alcalde de la Vall de Alcalá, municipio colindante con Vall d'Ebo y cuyo entorno también ha resultado arrasado por el fuego, ha considerado "muy positiva" la noticia y ha reconocido la labor y la "rápida respuesta" del Consell.

"La reacción por parte de la Generalitat ha sido rápida y está a la altura de las circunstancias. La verdad que todos los alcaldes estamos de acuerdo y agradecemos las soluciones de urgencias porque es lo que necesitamos", ha asegurado.

Martínez ha remarcado que la oficina "coordinará toda clase de emergencia y de necesidades básicas para poblaciones, tanto de infraestructura como de atención a vecinos". "Es una buena noticia tanto el acceso a información como la gestión que nos van a quitar a los ayuntamientos porque no tenemos capacidad. En general, se está haciendo muy bien", ha agregado.

Respecto al reconocimiento por parte del Gobierno de los entornos afectados como zonas catastróficas, ha añadido que las ayudas "llegarán lo antes posible" y ha apuntado que "inmediatamente" se "trasladarán las medidas y la forma de gestionarlas para solicitarlas" junto con "todas las administraciones".

Por su parte, el alcalde de Planes, Javier Sendra, también ha calificado de "buena noticia" el anuncio de Generalitat y ha recordado que la Diputación de Alicante "también se reunirá con los municipios afectados para ofrecerles servicios complementarios".

"He sugerido sobre plano que se revise el total de la superficie afectada porque he detectado que el perímetro que se nos ha mostrado no es el verdadero. No sea que lo que no esté dentro de ese plano no se cubra", ha detallado. No obstante, ha trasladado su "valoración positiva" de la decisión autonómica. "Lo que está haciendo el Consell es lo que se tiene que hacer", ha dicho.

En Castellón, el alcalde de Jérica, Jorge Peiró, ha compartido esa "valoración positiva" y agradecido que se haya atendido la petición hecha "desde el principio" desde los ayuntamientos para contar con ayuda. A este respecto, ha comentado que estos consistorio no cuenta con técnicos suficientes para hacer las valoraciones necesarias.

Peiró que ha resaltado la necesidad de que las ayudas se agilicen "lo máximo posible" y ha valorado que "en breve" se abra la oficina de Bejís", con "personal administrativo y técnico". "La respuesta de las administraciones ha llegado pronto. Si se cumple lo que nos han contado, nos damos por satisfechos" respecto "a las ayudas y que la gente recupere lo que ha perdido", ha expuesto.

La alcaldesa de Bejís, María José Madrid, ha expresado también su "satisfacción" y ha dicho que "se han puesto todas las facilidades posibles" y "más de lo habitual para coordinar ayudas no solo de la Generalitat sino también del Estado y de las diputaciones".

"VENTANILLA ÚNICA"

Madrid ha destacado que la oficina que se habilitará vaya a ser una "ventanilla única", una "ventaja para los ayuntamientos y para los particulares que tengan daños en casas o campos". Se ha mostrado esperanzada en las medidas anunciadas y ha valorado que "ya se haya comenzado a trabajar" desde en favor de los afectados.

Por su lado, la primera edil de Altura, Rocío Ibáñez, ha compartido la opinión del resto de alcaldes y ha asegurado que "la respuesta está siendo rápida". "Es lo que necesitamos ahora. Se están facilitando todos los medios para que las respuestas sean efectivas. Somos ayuntamientos pequeños y nos falta personal para tramitar las ayudas", ha agregado.

Asimismo, Ibáñez ha agradecido que se estén acometiendo "las intervenciones más urgentes como eliminar lo que tenga riesgo para la población por la caída de árboles, en carreteras y caminos".

Con todo se ha mostrado "satisfecha": "Me siento respaldada por la administración autonómica. Durante toda la emergencia la Generalitat, del Gobierno y de la Diputación han estado a nuestro lado de manera directa. Nos han estado acompañando en todo momento en la toma de decisiones".

La alcaldesa de Viver, Nieves Simón, ha afirmado del mismo modo estar muy satisfecha. "Nos van a facilitar todos los trámites que haya que hacer. En la oficina de Bejís lo facilitarán absolutamente todo", ha declarado, a la vez que ha agradecido el apoyo y la atención recibidas "desde el minuto uno" por parte de Consell, Gobierno y Diputación.

La corporación provincial de Castellón, a través de la presidenta accidental, Patricia Puerta, ha trasladado a Generalitat su plena disposición para facilitar los medios técnicos, económicos y humanos de los que dispone esta institución con el fin de "coordinar la gestión de las ayudas que se habiliten para los municipios afectados" por el incendio de Bejís.

"COORDINACIÓN ABSOLUTA"

La Diputación ha señalado, en un comunicado, que así lo ha manifestado en la reunión mantenida con Bravo y los alcaldes. Ha asegurado que esta corporación trabajará "para sumar esfuerzos y que haya una coordinación absoluta con otras administraciones" y con "las ayudas complementarias que la Diputación pueda activar".

Esta institución tiene previsto celebrar una reunión con los primeros ediles de las zonas afectadas. Puerta ha dicho que la corporación provincial va a "permitir que los ayuntamientos puedan tener a su disposición todos los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para conseguir una rápida recuperación de estos municipios" y ha afirmado que habrá "contacto directo con cada uno".