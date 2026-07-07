Alcaldesa de Azuébar: "Las personas desalojadas tenían la maleta preparada al lado de la puerta para volver"

Salón Sociocultural habilitado para los desalojados por el incendio de Soneja - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 7 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Las personas desalojadas de Azuébar (Castellón) como consecuencia del incendio que se declaró el pasado domingo en Soneja "tenían muchas ganas de volver a sus casas", según ha señalado la alcaldesa de esta localidad, Jéssica Miravete, quien cree que "tenían la maleta preparada al lado de la puerta".

Así lo ha indicado la primera edil a Europa Press después de que los desalojados de Azuébar hayan podido regresar esta mañana a sus viviendas debido a la evolución del incendio.

Miravete, que ha explicado que la mayoría de los desalojados ya se encuentran en el pueblo, ha señalado que a partir de ahora toca una evaluación y hacer un ejercicio de "asimilar" y tratar de volver a la normalidad lo antes posible.

Al respecto, ha destacado que esta mañana se ha abierto el colegio de verano para que puedan regresar los niños y que la piscina se abrirá esta tarde.

En cuanto al incendio, ha subrayado que continúan estabilizado y que desde Azuébar tan solo se ve de forma puntual alguna columna de humo que es apagada inmediatamente.

La alcaldesa ha reconoció la "intranquilidad" y el miedo que sintió el día en que se declaró el incendio, "puesto que las llamas estaban muy cerca de la primera línea de casas y de las vivienda diseminadas".

No obstante, ha subrayado que tan solo se han producido desperfectos en algunas viviendas, sin daños importantes, a excepción de una en la que se prendió una palmera y la alta temperatura provocó la rotura de cristales.