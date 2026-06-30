La alcaldesa de Chiva a Mazzolari a las 19.47 del 29O: "Estamos completamente a oscuras con gente desaparecida"

Archivo - Puente en Chiva tras el paso de la dana - GVA - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Chiva (Valencia), Amparo Fort, envió un mensaje de audio a las 19.47 horas del trágico día de la dana a la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y diputada delegada de Carreteras, Reme Mazzolari, en el que expresaba su angustia: "Estamos inundados, Reme, es que yo creo que ya no me pueden pasar más cosas (...) Estamos completamente a oscuras con gente desaparecida (...) un desastre".

Sus palabras se encuentran transcritas literalmente en el acta de cotejo realizada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) este lunes, 29 de junio, después de que Mazzolari, tras declarar como testigo en la causa, accediera a facilitar voluntariamente su teléfono móvil.

Cabe recordar que la propia vicepresidenta segunda de la corporación provincial afirmó ayer ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que tiene dos teléfonos móviles --el personal y el de la Diputación-- y que no recibió ninguna llamada de la alcaldesa de Chiva (Valencia), Amparo Fort, el día de la riada a las 15.30 horas, tal y como esta última sí manifestó, y que no sabía por qué lo había dicho porque "no es verdad".

Mezzolari detalló que ella grabó un vídeo con unas imágenes de À Punt y se lo mandó a la alcaldesa de Chiva para preguntarle si correspondían al municipio, a lo que ella le contestó con un audio en el que le explicaba que la localidad estaba inundada.

El contenido de ese mensaje consultado por Europa Press, que según confirma el acta de cotejo se produjo a las 19.47 horas, es el siguiente: "Estamos inundados, Reme, es que yo creo que ya no me pueden pasar más cosas. Estamos completamente a oscuras con gente desaparecida, han desaparecido los puentes, los coches están ahí amontonados, no sé si tienen gente dentro, si no tienen gente, no tenemos ni idea de nada, todos completamente a oscuras, la UME no puede llegar, los bomberos no se pueden mover, la policía no se puede mover, no hace nada mas que llamar gente porque los del campo no han vuelto a casa, mira, un desastre, un desastre".

Tras ello, según el relato que realizó la dirigente provincial a la jueza, llamó a la alcaldesa de Bétera, puesto que allí se encuentran los cuarteles de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y preguntó por qué no habían llegado a Chiva. Luego escribió a la primera edil para decirle que iban a intentar entrar en el municipio. El acta recoge también un mensaje, recibido a las 21.01 horas y que se corresponde con un audio reenviado de un teniente coronel de la unidad.

En la providencia que ha dictado este martes, la jueza une a la causa los mensajes y facturas que ha aportado voluntariamente Mazzolari. Además, dado que en el documento aportado en relación a las llamadas emitidas desde el teléfono corporativo de la Diputación Provincial de Valencia, del que es usuaria, no consta la hora de las llamadas emitidas, la magistrada reclama a la compañía telefónica la factura en la que aparezcan esos datos con el fin de tener en cuenta para el procedimiento las relacionadas con la emergencia.