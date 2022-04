Alcaldesa y exalcalde investigados por vacunarse acusan al PSPV de no aplicar la presunción de inocencia

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, y el exprimer edil de El Verger (Alicante), Ximo Coll, han acusado al PSPV de no aplicarles la presunción de inocencia cuando fueron investigados por vacunarse contra la COVID en enero de 2021 antes de lo que les correspondía, después de que un juzgado de Dénia archivara provisionalmente la causa hace unos días y de que Fiscalía no haya apreciado indicios de delito de cohecho y prevaricación administrativa en su actuación.

Estos políticos, un matrimonio que sigue suspendido de militancia del PSPV, han comparecido este jueves junto a su abogada para valorar su situación política, aunque han descartado entrar en el ámbito judicial porque se mantiene abierta la investigación contra una coordinadora médica de El Verger por la vacunación de su pareja.

"Nuestra postura desde el principio ha sido muy honesta, nos expusimos públicamente porque no teníamos nada que ocultar", ha recalcado la alcaldesa, para reiterar que en ese momento los facultativos pensaron que ellos eran personal esencial y que "la única instrucción que había en ese momento era no desperdiciar ninguna vacuna".

Por eso ha acusado a la dirección del PSPV de aplicarles "directamente el principio de culpabilidad" y suspenderles de militancia al día siguiente de que trascendieran los hechos. Es más, ha asegurado que el partido contestó hace tres semanas al recurso que presentaron en su momento, una respuesta en la que les expone que su militancia queda "supeditada a la finalización del proceso judicial".

Vives también ha denunciado la "alta presión mediática" y "el desgaste personal, emocional y político muy difícil de llevar", aunque ha agradecido el apoyo de su corporación, del grupo municipal y de sus vecinos, a diferencia del exalcalde, y ha avanzado que su intención es seguir en el cargo.

"NOS HAN FUSILADO SIN JUICIO"

Por su parte, Coll ha coincidido en quejarse del "mal trato" recibido del PSPV --"nos han fusilado sin juicio"-- y ha apuntado tanto al secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, como a los antiguos responsables comarcales y provinciales, Óscar Mengual y José Chulvi.

Pero también ha asegurado haber sufrido una "persecución de la oposición" en su localidad (Compromís y PP) y ha dicho que no les ha oído "pedir la dimisión de Mónica Oltra". "No me preocupa nada mantener la militancia llegados a este punto; ni son el PSOE ni el PSPV los que están mandando, yo sí soy socialista", ha abundado.