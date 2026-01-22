La alcaldesa de Llocnou de la Corona, localidad afectada por la dana, renuncia al cargo pero conserva su acta de edil

La alcaldesa de la localidad valenciana de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis. - AYUNTAMIENTO DE LLOC NOU DE LA CORONA

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad valenciana de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis, ha presentado por escrito su renuncia a este cargo aunque seguirá conservando su acta de concejala en la corporación local de este municipio, uno de los afectados por dana de octubre de 2024.

Así lo ha indicado en un comunicado el consistorio, que ha apuntado que Llopis mantendrá sus responsabilidades en las delegaciones de Participación Ciudadana y Fiestas.

La responsable municipal ha señalado que ha tomado esta decisión "tras una profunda reflexión" y por motivos personales, familiares y laborales, teniendo en cuenta que "la acumulación de trabajo hacía difícil seguir desempeñando sus funciones al frente del consistorio".

Administrativa de profesión en una empresa familiar ubicada en Alaquàs (Valencia), Paqui Llopis lleva en el Ayuntamiento de Llocnou de la Corona desde 2011 como concejala. Fue en 2019 cuando asumió la alcaldía tras ganar las elecciones municipales de ese año, ha detallado el Ayuntamiento, que ha añadido que así se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la población.

En su primer gobierno se integraron los cuatro concejales de su partido, el PP, y el único edil socialista. En las últimas elecciones municipales, las de 2023, Paqui Llopis logró "un respaldo histórico en las urnas, al obtener su partido la totalidad de los cinco escaños, con cerca del 75 por ciento de los votos", ha agregado el consistorio.

"NO ES UNA DECISIÓN FÁCIL"

"No es una decisión fácil, porque ser alcaldesa de Llocnou de la Corona ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Pero hay momentos en los que una tiene que priorizar la familia y las circunstancias personales, sin dejar de lado el compromiso con su pueblo", ha señalado la alcaldesa.

La administración local ha remarcado que durante su mandato, Paqui Llopis "ha tenido que afrontar la gestión de la pandemia de la Covid-19, que puso a prueba la resistencia y la solidaridad del municipio", y "la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a la localidad y dejó una profunda huella emocional en vecinos y responsables municipales".

No obstante, desde el consistorio han asegurado que el balance de su etapa como alcaldesa "está marcado por avances como la peatonalización integral del municipio, la reforma del Ayuntamiento o la inminente puesta en marcha del punto de atención sanitaria del municipio, un hito histórico largamente esperado".

Llopis ha mostrado su agradecimiento a los vecinos de la localidad, así como al equipo de la corporación municipal y al personal de esta administración municipal. "Solo puedo dar las gracias por la confianza, el cariño y el respeto que siempre he recibido. Gobernar un pueblo como este, donde todos nos conocemos y compartimos tanto, es una responsabilidad enorme y un privilegio que llevaré siempre conmigo", ha señalado.

"Llocnou de la Corona siempre será mi prioridad. Desde donde esté, seguiré defendiendo este pueblo con la misma pasión que el primer día", ha añadido la primer edil.

TRÁMITE DE LA RENUNCIA

La renuncia por escrito de Paqui Llopis como alcaldesa dará paso a un pleno, en los próximos días, en el que se oficializará esta decisión y se establecerá una alcaldía accidental. Posteriormente, se convocará otra sesión plenaria en la que será investido la persona que en el futuro ocupará la alcaldía, ha precisado el Ayuntamiento.

La renuncia se producirá "conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando la estabilidad institucional y la continuidad del gobierno municipal, mientras se articula el relevo en la Alcaldía".