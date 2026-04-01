Alcaldesa de Redován (Alicante) niega un intento de agresión de un edil del PP a otro del PSPV: "También ha denunciado"

Fachada del Ayuntamiento de Redován (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Redován (Alicante), Nely Ruiz, del PP, ha afirmado que el concejal 'popular' Ramón López, a quien el socialista Antonio Marcos ha denunciado por un supuesto intento de agresión tras acabar el pleno del pasado 26 de marzo, "también ha presentado una denuncia". La primera edil ha negado que ocurrieran esos hechos.

En un vídeo publicado este miércoles en redes sociales, Ruiz ha manifestado que no va a pedir a López que dimita y ha asegurado que este edil del grupo 'popular' "lleva tres años aguantando provocaciones, acusaciones graves", y que "lo llamaron ladrón y sinvergüenza" al final de la sesión plenaria, en la que "hubo tensión, hubo palabras duras, sí", pero "no" un "intento de agresión", según ha remarcado.

"No se puede mentir para generar victimismo", ha apostillado la primera edil, después de que este martes el PSPV de Redován señalara, en un comunicado, que el concejal socialista Antonio Marcos interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por "graves hechos" ocurridos al término del pleno municipal celebrado el pasado 26 de marzo.

Según la formación socialista, en la denuncia consta que López protagonizó "un comportamiento violento tras la finalización de la sesión plenaria, profiriendo insultos reiterados y llegando incluso a intentar agredir físicamente al edil socialista, acción que fue impedida por la intervención de otros compañeros y de agentes de la Policía Local presentes en el lugar".

"FALTAS DE RESPETO SIN CESAR"

"Eso, señores, tiene un límite. Además, él también ha presentado una denuncia y será un juez quien determine lo ocurrido", ha subrayado la alcaldesa, quien ha apuntado: "Llevo tres años aguantando provocaciones, insultos y faltas de respeto sin cesar. Tres años viendo cómo pretenden ridiculizarme en redes sociales, cómo manipulan la realidad y cómo convierten la política municipal en un espectáculo. Y ya está bien".

"Los vecinos me conocen, saben quién soy, cómo trabajo y que siempre digo la verdad. Desde 2019, mi forma de hacer política ha sido el diálogo, el respeto y el trabajo. Tener una voz firme y hablar con contundencia no es faltar al respeto, es defender a Redován", ha resaltado Ruiz.

Y ha continuado: "Aquí hay una estrategia clara, el objetivo soy yo. Van contra la forma de hacer política honesta y contra lo que represento. Y quiero que lo tengan claro. Nadie me va a parar. Voy a seguir trabajando por Redován, con firmeza, con honestidad y sin entrar en manipulaciones, porque, al final, Redován merece trabajo y no demagogia. Por mi parte, voy a seguir trabajando con más fuerza que nunca".

PSPV-PSOE

Por su parte, el PSPV-PSOE ha pedido al 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, que "condene de manera rotunda" el intento de agresión que denuncian los socialistas.

Así lo ha traslado, en un comunicado, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha reclamado al PP que "cese de sus cargos" a López y "lo expulse del partido". "Si no lo hace, estarán practicando una complicidad intolerable", ha afirmado.

Desde la formación socialista consideran "gravísimas e intolerables en democracia" actitudes "violentas que desbordan los límites del debate político". Además, han remarcado que "lo ocurrido no es un hecho aislado, forma parte de una escalada preocupante basada en la descalificación del adversario, el insulto constante y la tolerancia hacia actitudes agresivas".

El PSPV-PSOE también se ha referido a "otros episodios recientes como los insultos de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en sede parlamentaria contra el Gobierno de España o los exabruptos de una concejal valenciana del PP contra el presidente Sánchez en un mitin en Teruel".

Sobre estos casos, cabe recordar que Camarero ha remitido un escrito dirigido a la Mesa de Les Corts en el que pide la retirada del diario de sesiones de sus polémicas palabras pronunciadas en el pleno de la pasada semana, cuando aseguró que el Gobierno de España está "lleno de prostitutas", con el fin de evitar "interpretaciones erróneas o descontextualizadas".

En todo caso, en relación con Redován, los socialistas valencianos han exigido al PP "una condena inmediata y sin matices" de ese supuesto intento de agresión y han añadido que "el señor Pérez Llorca, presidente del PPCV, no puede mirar hacia otro lado" y "debe actuar con responsabilidad, reprobar públicamente lo ocurrido y cesar de manera fulminante al concejal implicado".

"Señalar al contrario, crispar el debate público y no condenar estos actos solo contribuye a generar más violencia y frente a estos hechos el PSPV-PSOE va a defender siempre el respeto, la convivencia democrática y la firme condena de cualquier tipo de agresión", han sentenciado.