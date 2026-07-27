La alcaldesa de la Vall Uixó pide el compromiso de administraciones para superar la "pesadilla" y volver a la normalidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Vall d'Uixó, Tania Baños, en el PMA. - AYUNTAMIENTO VALL D'UIXÓ

CASTELLÓ, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón), Tania Baños, ha lanzado un mensaje de esperanza a la ciudadanía que sufre los efectos del incendio declarado el sábado y ha reclamado el compromiso de administraciones para superar esta "pesadilla" y volver a la normalidad.

"Juntos somos más fuertes", ha proclamado la primera edil en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde hoy han estado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otras autoridades.

"Juntos somos más fuertes. La Vall d'Uixó siempre ha sabido levantarse de los momentos más difíciles y esta vez también lo haremos. Esperamos que esta pesadilla termine cuanto antes y que muy pronto podamos empezar a recuperar la normalidad con la ayuda y el compromiso de todas las administraciones", ha proclamado Baños.

La alcaldesa ha puesto en valor "la colaboración institucional que estamos viendo entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación y los ayuntamientos, porque ante una emergencia de estas dimensiones solo desde la unidad y la coordinación podemos dar la mejor respuesta a la ciudadanía".

Asimismo, ha agradecido "el enorme trabajo que están realizando todos los efectivos de extinción, los cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil, Policía Local y trabajadores municipales y el conjunto de personas que están trabajando sin descanso para proteger a la población y controlar el incendio".

Baños ha destacado que "la declaración de zona gravemente afectada es una noticia muy importante porque permitirá que lleguen cuanto antes las ayudas necesarias para reparar los daños y ayudar a las personas, empresas y municipios afectados".

En este sentido, ha señalado que "ahora la prioridad sigue siendo extinguir el incendio, pero también empezar a pensar en la recuperación de nuestro territorio".