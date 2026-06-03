Alcaldía de Bonrepós i Mirambell lleva a Fiscalía la celebración del ascenso de un juvenil con una estríper

Campo de fútbol de Bonrepós i Mirambell - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bonrepós i Mirambell (Valencia), Raquel Ramiro, ha trasladado a Fiscalía la celebración de ascenso de un equipo juvenil de la localidad --formado por jóvenes nacidos entre 2007 y 2009-- en el vestuario del campo municipal en la que participó una estríper.

En declaraciones a Europa Press, la primera edil relata que los hechos ocurrieron el pasado viernes 22 de mayo, cuando el equipo certificó el ascenso a categoría Segunda Regional. Según comenta, los padres de los jugadores, entre los que se encuentra el presidente del club, que posteriormente dimitió, pidieron a la alcaldesa "poder cenar" en el recinto deportivo, ya que el bar de la instalación deportiva no se encontraba abierto.

Ramiro aceptó, ya que le pareció "correcto" y además uno de los padres "es el presidente del club". Tras la cena de celebración, el entrenador del equipo contrató "de manera unilateral" una estríper, cuya actuación se llevó a cabo en el interior de uno de los vestuarios del campo de fútbol, según informaciones publicadas y ha confirmado la primera edil.

Al día siguiente, la alcaldesa tuvo conocimiento de los hechos, por lo que el lunes se puso en contacto con la Policía Local de Bonrepós i Mirambell para "recabar toda la información posible". Ese mismo lunes, el equipo de gobierno se reunió con la Directiva del club, "como se hace todos los años al finalizar la temporada".

En dicho encuentro también se recabó información relacionada con la celebración del viernes 22 y el jueves de la misma semana el presidente del club anunció su dimisión. También abandonaron la Directiva su mujer y su hijo, presente en la celebración, ya que forma parte de la plantilla. En al actualidad, el entrenador tampoco pertenece al club. "Lo primero que se pidió fue que el entrenador abandonara el club", recalca Raquel Ramiro.

Después de la dimisión del presidente, el club ha quedado "muy tocado", según Ramiro, quien ha subrayado que en estos momentos está dirigido por una Junta Gestora.

Ramiro ha condenado "rotundamente" estos hechos, a su parecer "absolutamente incompatibles con el uso de instalaciones municipales y con los valores educativos, deportivos y de protección de los jóvenes".

"A partir de ahora actuaremos con máxima prudencia, priorizando la protección de los menores, la colaboración con las autoridades y la adopción de medidas para que no vuelva a repetirse", ha enfatizado.

EL CLUB, "A DISPOSICIÓN" DEL AYUNTAMIENTO

En un comunicado publicado en redes sociales este pasado martes, el Club de Fútbol Base Bonrepòs i Mirambell --ya con la gestora-- asevera que "no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza", que considera "absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores".

"Desde el momento en que se han conocido los hechos, el club --prosigue-- ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación".

Asimismo, el club se "pone a disposición" del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para "esclarecer lo ocurrido" y "depurar las responsabilidades que correspondan". "Por respeto a los menores y a sus familias", la entidad "no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados", señala la entidad.

Y zanjan: "El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse".

EL PP PIDE "TRANSPARENCIA"

Por su parte, en un comunicado, el Partido Popular de Bonrepòs i Mirambell ha pedido "transparencia" al consistorio por los hechos. "La fiesta, que el mismo club reconoce 'absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores', tuvo lugar en el campo municipal de fútbol, una instalación municipal sobre la que el consistorio tiene responsabilidad", ha denunciado.

Por ello, ha explicado el portavoz del PP, Javi Valero, "la alcaldesa habría de informar de si conocía que se iba a celebrar esta fiesta y sus características y en caso de ser conocedora, si lo permitió", ya que asegura que tiene una relación "muy estrecha" tanto con el club como con los directivos.

El concejal, que ha lamentado que este hecho "embarra el nombre del pueblo", ha añadido que "más allá de la dimisión del director, aunque el club ha afirmado que no tenía conocimiento de la celebración con estríper, es necesaria la transparencia del ayuntamiento porque es el primer y último responsable de lo que sucede en la instalación municipal".

Ramiro ha aseverado a Europa Press que este miércoles a las 20 horas se reúne tanto con el PP como con Compromís para informar sobre los hechos.