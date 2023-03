Alcublas acogerá un festival internacional de 'street art' con 13 murales artísticos

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Alcublart, Festival Internacional de Street Art, tendrá lugar en el municipio valenciano de Alcublas del 4 al 10 de abril y contará con la pintura de 13 murales artísticos, varias micro-intervenciones y una programación paralela de actividades para todos los públicos, con el colofón de una feria artesanal y gastronómica durante el viernes y el sábado 8 y 9. Cada mural expresará la belleza del pueblo y su entorno en un homenaje estético y poético para la población.

Alcublart cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Erasmus+, fomentando la colaboración entre colectivos artísticos internacionales, en esta edición de Bélgica, y artistas locales tanto de la Serranía como de otras localidades valencianas.

Uno de los rasgos distintivos del festival es la promoción de la inclusión de jóvenes artistas con menos oportunidades, ya sea por razones de diversidad funcional, por riesgo de exclusión socio-económica o por ser refugiados. También apoya la juventud, la igualdad, la cooperación y la defensa de la sostenibilidad, explica la organización.

Participarán las reconocidas artistas valencianas Susa Alcántara y Nayra López, junto con el emergente Lluís Salvador, con sus característicos 'raspalls'. En la representación internacional, la mayoría de los artistas están radicados en Bélgica, aunque tienen orígenes diversos y forman parte del colectivo belga GRAFFITI VZW, entidad que a su vez forma parte de la organización de Alcublart.

Durante la semana del evento, además de las intervenciones artísticas habrá una programación paralela que contará con charlas como un coloquio sobre sostenibilidad en un entorno rural o talleres como el de 'break dance', así como veinte puestos entre artesanales y gastronómicos dentro de la feria.

Alcublart es posible gracias a la colaboración de colectivos y entidades públicas y privadas. Las dos asociaciones principales que organizan el festival son Zedre, por la parte valenciana, y Graffiti VZW por la parte belga. Ambas tienen una amplia experiencia en proyectos de 'street art', como Abstracte en la ciudad de València, Graffitea en Cheste o Sorry, not sorry en Gante.

Junto a estas organizaciones, el Ayuntamiento de Alcublas ha ofrecido todas las facilidades y el apoyo de su personal y medios, involucrando a sus vecinos para la parte más social del proyecto la unión entre habitantes, asociaciones locales y artistas.

"Es un proyecto perfecto para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible en Alcublas que contribuya a hacer frente a la despoblación", expresa la alcaldesa de Alcublas, Blanca Pastor. Pinturas Montó se hace cargo de todos los costes y de la entrega de la pintura plástica empleada en el festival.